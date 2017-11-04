ФИФА отстранила на 30 дней попавшегося на допинге капитана сборной Перу Герреро
МОСКВА, 4 ноя —
МОСКВА, 4 ноя —
Герреро, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, сдал 5 октября после матча с командой Аргентины
Как отмечается в заявлении, Федерация перуанского футбола «уважает решение ФИФА и надеется, что все факты этого дела будут выяснены». Вместе с тем FPF выразила поддержку Герреро и «солидарность с ним в этот трудный период».
Ранее ESPN со ссылкой на источники в Аргентине сообщило, что 33-летний форвард был удивлен после того, как ему сообщили о случившемся в пятницу, а его адвокаты заявили, что игрок опроверг употребление запрещенных веществ.
Таким образом, Герреро пропустит стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии, которые пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния сыграет на чемпионате мира-2018 в России.