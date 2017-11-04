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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА отстранила на 30 дней попавшегося на допинге капитана сборной Перу Герреро

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил на 30 дней нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро из-за положительной допинг-пробы, сообщается на официальном сайте Федерации перуанского футбола (FPF).

Источник: Reuters

Герреро, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, сдал 5 октября после матча с командой Аргентины допинг-тест, который показал положительный результат.

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Как отмечается в заявлении, Федерация перуанского футбола «уважает решение ФИФА и надеется, что все факты этого дела будут выяснены». Вместе с тем FPF выразила поддержку Герреро и «солидарность с ним в этот трудный период».

Ранее ESPN со ссылкой на источники в Аргентине сообщило, что 33-летний форвард был удивлен после того, как ему сообщили о случившемся в пятницу, а его адвокаты заявили, что игрок опроверг употребление запрещенных веществ.

Таким образом, Герреро пропустит стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии, которые пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния сыграет на чемпионате мира-2018 в России.

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