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3 ноября, источник: ТАСС

ФИФА отстранила футболиста сборной Перу Герреро на 30 дней за допинг

ТАСС, 3 ноября. Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) на 30 дней после того, как стало известно, что его допинг-проба дала положительный результат. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее портал ESPN FC сообщил, что допинг-проба 33-летнего футболиста, сданная перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Аргентины (0:0) 6 октября, дала положительный результат на запрещенные вещества. Южноамериканская федерация футбола уведомила Федерацию футбола Перу о положительном тесте. Сообщалось, что Герреро, выступающий за бразильский «Фламенго», отрицает свою вину.

Нападающий пропустит стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира со сборной Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.

Футболист провел за команду Перу 83 матча, в которых забил 32 гола.

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