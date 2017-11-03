ФИФА отстранила футболиста сборной Перу Герреро на 30 дней за допинг

Ранее портал ESPN FC сообщил, что допинг-проба 33-летнего футболиста, сданная перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Аргентины (0:0) 6 октября, дала положительный результат на запрещенные вещества. Южноамериканская федерация футбола уведомила Федерацию футбола Перу о положительном тесте. Сообщалось, что Герреро, выступающий за бразильский «Фламенго», отрицает свою вину.