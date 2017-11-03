ФИФА отстранила футболиста сборной Перу Герреро на 30 дней за допинг
ТАСС, 3 ноября. Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) на 30 дней после того, как стало известно, что его
ТАСС, 3 ноября. Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро отстранен Международной федерацией футбола (ФИФА) на 30 дней после того, как стало известно, что его
Ранее портал ESPN FC сообщил, что
Нападающий пропустит стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира со сборной Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.
Футболист провел за команду Перу 83 матча, в которых забил 32 гола.