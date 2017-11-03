Лучший бомбардир сборной Перу по футболу Хосе Паоло Герреро провалил допинг-тест
Нападающий бразильского «Фламенго» Хосе Паоло Герреро не сыграет за сборную Перу по футболу в матчах межконтинентального раунда
Нападающий бразильского «Фламенго» Хосе Паоло Герреро не сыграет за сборную Перу по футболу в матчах межконтинентального раунда
Встреча состоялась 5 октября в
Издание отмечает, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) уже уведомила о положительном
Адвокаты
Стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния сыграет на чемпионате мира в России.