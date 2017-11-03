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23:16 (мск), источник: Р-Спорт

Лучший бомбардир сборной Перу по футболу Хосе Паоло Герреро провалил допинг-тест

Нападающий бразильского «Фламенго» Хосе Паоло Герреро не сыграет за сборную Перу по футболу в матчах межконтинентального раунда плей-офф за путевку на чемпионат мира в России с командой Новой Зеландии, поскольку в его допинг-пробе, взятой после отборочного матча с командой Аргентины, обнаружено запрещенное вещество, сообщает ESPN со ссылкой на источники в Аргентине.

Источник: Reuters

Встреча состоялась 5 октября в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 0:0.

Издание отмечает, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) уже уведомила о положительном допинг-тесте Герреро Перуанскую футбольную федерацию. 33-летний форвард не знал о произошедшем и был удивлен после того, как ему сообщили о случившемся в пятницу. Чиновник ФИФА Фернандо Солера заявил, лучший бомбардир в истории сборной Перу сообщил, что пользовался лекарством от гриппа.

Адвокаты экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герреро заявили, что игрок опроверг употребление запрещенных веществ.

Стыковые матчи между сборными Перу и Новой Зеландии пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния сыграет на чемпионате мира в России.

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