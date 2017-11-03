Лучший бомбардир сборной Перу по футболу Хосе Паоло Герреро провалил допинг-тест

Нападающий бразильского «Фламенго» Хосе Паоло Герреро не сыграет за сборную Перу по футболу в матчах межконтинентального раунда плей-офф за путевку на чемпионат мира в России с командой Новой Зеландии, поскольку в его допинг-пробе, взятой после отборочного матча с командой Аргентины, обнаружено запрещенное вещество, сообщает ESPN со ссылкой на источники в Аргентине.