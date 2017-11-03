Источник: Зидан примет участие в представлении официального мяча ЧМ-2018

Источник: Reuters

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам церемонии.

«В презентации примут участие Зинедин Зидан, Лионель Месси и Хаби Алонсо», — сказал источник, отметив, что также в этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на мировом первенстве.

Официальный мяч чемпионата мира разработала немецкая компания Adidas.

Зидан, будучи футболистом, в составе французской сборной выиграл мировое первенство 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Под руководством Зидана «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов — в сезонах-2015/16 и 2016/17. Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, а Хаби Алонсо в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2012.