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22:14 (мск), источник: ТАСС

Источник: Зидан примет участие в представлении официального мяча ЧМ-2018

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, мероприятие пройдет в Москве 9 ноября.

Источник: Reuters

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организаторам церемонии.

«В презентации примут участие Зинедин Зидан, Лионель Месси и Хаби Алонсо», — сказал источник, отметив, что также в этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на мировом первенстве.

Официальный мяч чемпионата мира разработала немецкая компания Adidas.

Зидан, будучи футболистом, в составе французской сборной выиграл мировое первенство 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Под руководством Зидана «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов — в сезонах-2015/16 и 2016/17. Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, а Хаби Алонсо в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2012.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.

 Источник: Зидан примет участие в представлении официального мяча ЧМ-2018
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