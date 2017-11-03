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17:17 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпионаты мира по пляжному футболу будут проходить под эгидой ФИФА до 2024 года

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Чемпионаты мира по пляжному футболу будут проходить под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) как минимум до 2024 года, заявил вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан Куско.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира проводился не под эгидой ФИФА до 2005 года. С 2005 про 2009 годы первенство планеты собирало лучшие команды ежегодно, с 2011-го — раз в два года.

«На прошлой неделе в Калькутте прошло заседание совета ФИФА, на котором было объявлено, что пляжный футбол на 100% останется внутри ФИФА и будет частью программы ФИФА, рассчитанной на период с 2018 до 2024 года. Нам удалось подтвердить проведение чемпионата мира в 2019 году и каждые два года в дальнейшем», — сказал Куско, которого цитирует beachsoccerrussia.ru.

По его словам, изменения в руководстве ФИФА неизбежно приводят к пересмотру всех соревнований под эгидой организации, и пляжный футбол не является исключением.

«Наш спорт также подвергся тщательному анализу. Всегда есть те, кому что-то нравится, и те, кому нет. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил чемпионат мира на Багамах, и хорошая новость в том, что он полюбил нашу игру. Он высоко оценил не только зрелищную и развлекательную составляющую пляжного футбола, но и отметил огромный профессионализм игроков, тренеров, судей и всех, кто причастен к проведению соревнований», — добавил Куско.

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