Чемпионаты мира по пляжному футболу будут проходить под эгидой ФИФА до 2024 года

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира проводился не под эгидой ФИФА до 2005 года. С 2005 про 2009 годы первенство планеты собирало лучшие команды ежегодно, с 2011-го — раз в два года.

«На прошлой неделе в Калькутте прошло заседание совета ФИФА, на котором было объявлено, что пляжный футбол на 100% останется внутри ФИФА и будет частью программы ФИФА, рассчитанной на период с 2018 до 2024 года. Нам удалось подтвердить проведение чемпионата мира в 2019 году и каждые два года в дальнейшем», — сказал Куско, которого цитирует beachsoccerrussia.ru.

По его словам, изменения в руководстве ФИФА неизбежно приводят к пересмотру всех соревнований под эгидой организации, и пляжный футбол не является исключением.