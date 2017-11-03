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Милованов: Финальная инспекция ФИФА стадионов ЧМ-2018 пройдет в марте
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
«Спорт-Инжиниринг» выполняет функции заказчика (застройщика) семи стадионов к чемпионату мира: в Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
«(Следующая инспекция ФИФА пройдет) в марте, и это будет финальная инспекция. Они сделают последние уточнения и изменения, мы все доделаем при необходимости и уже после этого сдадим объекты», — сказал Милованов в интервью агентству «Р-Спорт».