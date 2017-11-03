В Домодедово снесут старые дома рядом с маршрутами следования команд ЧМ-2018

«В 2017 году мы снесем восемь домов, из них четыре — в микрорайоне Авиационный, которые находятся в непосредственной близости к гостинице для команды чемпионата мира», — сказал Двойных в интервью интернет-порталу правительства Московской области.

Глава городского округа добавил, что жители этих четырех домов уже получили ключи от новых квартир. Территория под их старым жильем будет расчищена. Еще четыре ветхих дома будут снесены по Каширскому шоссе — по этой трассе, как ожидается, пройдут маршруты движения футбольных команд.