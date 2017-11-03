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13:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин переходит на «Первый канал»? Его реакция

Как стало известно «СЭ», Валерий Карпин получит собственную передачу на «Первом канале».

Источник: РИА "Новости"

Основной тематикой станет предстоящий чемпионат мира по футболу.

Напомним, что последним местом работы бывшего тренера «Спартака» был «Матч-ТВ», откуда он ушел этим летом. Накануне генеральный продюсер канала Тина Канделаки заявил, что ей известно новое место работы Карпина.

Сам Карпин так отреагировал на вопрос о своем новом месте работы: — Моя передача на «Первом»? Это неправда, — заявил Карпин. — Планов по трудоустройству у меня пока нет. (Евгений БЕЛОУСОВ).

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