Карпин переходит на «Первый канал»? Его реакция

Напомним, что последним местом работы бывшего тренера «Спартака» был «Матч-ТВ», откуда он ушел этим летом. Накануне генеральный продюсер канала Тина Канделаки заявил, что ей известно новое место работы Карпина.

Сам Карпин так отреагировал на вопрос о своем новом месте работы: — Моя передача на «Первом»? Это неправда, — заявил Карпин. — Планов по трудоустройству у меня пока нет. (Евгений БЕЛОУСОВ).