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10:26 (мск), источник: ТАСС

Движение в районе Лужников ограничат 11 ноября в связи с тестовым матчем ЧМ-2018

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на нескольких улицах Москвы перекроют 11 ноября в связи с проведением тестового матча в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«11 ноября большая спортивная арена “Лужников” примет тестовый матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Из-за этого с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября произойдут изменения в дорожном движении», — говорится в сообщении.

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Так, будут закрыты для проезда Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные. В связи организацией пешеходной зоны движение будет перекрыто на съезде с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и на Комсомольский проезд, а также с внутренней стороны ТТК на Хамовнический Вал, улице Доватора, участах 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова, улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Трубецкой, улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, Проектируемого проезда № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

Кроме того, будет введено одностороннее движение и огранчиение парковок на нескольких участках в районе проведения матча.

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