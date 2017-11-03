Движение в районе Лужников ограничат 11 ноября в связи с тестовым матчем ЧМ-2018

«11 ноября большая спортивная арена “Лужников” примет тестовый матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Из-за этого с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября произойдут изменения в дорожном движении», — говорится в сообщении.

Так, будут закрыты для проезда Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные. В связи организацией пешеходной зоны движение будет перекрыто на съезде с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и на Комсомольский проезд, а также с внутренней стороны ТТК на Хамовнический Вал, улице Доватора, участах 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова, улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Трубецкой, улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, Проектируемого проезда № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.