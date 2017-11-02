Стойлов: «Маккаби» был лучше. Нам повезло, но мы сотворили сенсацию
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов подвел итоги матча против израильского «Маккаби» из
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов подвел итоги матча против израильского «Маккаби» из
Игра в Нетанье завершилась со счетом 0:1. Победный гол «Астаны» на 57-й минуте забил Патрик Твумаси.
— Я рад первой победе в еврокубках на выезде. Я рад, что мы взяли три очка. Что касается по игре, то «Маккаби» был лучше. Они играют в хороший футбол. У них были моменты, но нам повезло. «Астана» сумела выиграть.
— Можно ли назвать Эрича героем матча?
— Я не люблю так говорить. Это его работа. Все ребята старались. Мы сохранили нескольких игроков для воскресенья (на матч с «Акжайыком» в чемпионате). Они будут свежими. Все наши мысли были о воскресенье.
— В конце матча Жуниор Кабананга выглядел уставшим, может стоило смерить?
— У меня не было нападающего. Деспотович не готов играть такие матчи. Мы сменили подуставших игроков. Мы может не хотели выпускать. Мы готовили боевой состав для воскресенья. Я думал, что Граховац сыграет в центре вместо Танибергена, но у него заболел живот.
Мы сотворили
— Вы не боялись выпускать экспериментальную связку в центре обороны?
— Я доверяю своим игрокам. Я боялся выпускать Марина Аничича, ведь у нас в конце недели есть еще один важный матч. Мы сотворили сенсацию.
— Оцените шансы на выход?
— Если наберем еще три очка. Нас ждут сложные матчи. Тяжелая игра со «Славией» на выезде. Если не пройдём дальше, то все равно видно, что мы сделали шаг вперёд.
Отметим, что «Астана» за два тура до финиша вышла на второе место в группе. Лидирует «Вильярреал», который в следующем туре приедет в столицу Казахстана.
|Маккаби Тель-Авив
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Астана
|Йорди Кройф
|Станимир Стойлов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|1
|12
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Павел Рачковски (Польша)