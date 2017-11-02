Стойлов: «Маккаби» был лучше. Нам повезло, но мы сотворили сенсацию

Игра в Нетанье завершилась со счетом 0:1. Победный гол «Астаны» на 57-й минуте забил Патрик Твумаси.

— Я рад первой победе в еврокубках на выезде. Я рад, что мы взяли три очка. Что касается по игре, то «Маккаби» был лучше. Они играют в хороший футбол. У них были моменты, но нам повезло. «Астана» сумела выиграть.

— Можно ли назвать Эрича героем матча?

— Я не люблю так говорить. Это его работа. Все ребята старались. Мы сохранили нескольких игроков для воскресенья (на матч с «Акжайыком» в чемпионате). Они будут свежими. Все наши мысли были о воскресенье.

— В конце матча Жуниор Кабананга выглядел уставшим, может стоило смерить?

— У меня не было нападающего. Деспотович не готов играть такие матчи. Мы сменили подуставших игроков. Мы может не хотели выпускать. Мы готовили боевой состав для воскресенья. Я думал, что Граховац сыграет в центре вместо Танибергена, но у него заболел живот.

Мы сотворили топ-сенсацию. Вы видели, что «Маккаби» был фаворитом. Но мы добились первой победы на выезде в еврокубках. Я надеюсь, мы повторим это достижение.

— Вы не боялись выпускать экспериментальную связку в центре обороны?

— Я доверяю своим игрокам. Я боялся выпускать Марина Аничича, ведь у нас в конце недели есть еще один важный матч. Мы сотворили сенсацию.

— Оцените шансы на выход?

— Если наберем еще три очка. Нас ждут сложные матчи. Тяжелая игра со «Славией» на выезде. Если не пройдём дальше, то все равно видно, что мы сделали шаг вперёд.