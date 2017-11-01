Энергетические объекты Москвы и Подмосковья готовы к проведению ЧМ-2018

«В регионе два стадиона, где будут проходить игры чемпионата мира 2018 года, а также тренировочные базы для сборных. Мы готовимся к пиковым нагрузкам в этот период. Можно сказать, что мы уже готовы. Чемпионат мира, с точки зрения энергетики, пройдет успешно», — сказал он.