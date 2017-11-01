Энергетические объекты Москвы и Подмосковья готовы к проведению ЧМ-2018

«В регионе два стадиона, где будут проходить игры чемпионата мира 2018 года, а также тренировочные базы для сборных. Мы готовимся к пиковым нагрузкам в этот период. Можно сказать, что мы уже готовы. Чемпионат мира, с точки зрения энергетики, пройдет успешно», — сказал он.
В зоне ответственности ФСК находятся 139 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 924 подстанции общей мощностью более 332 тыс. МВА. Компания обеспечивает энергоснабжение потребителей в 77 регионах России. За счет электроэнергии, передаваемой по сетям ФСК, покрывается около 50% совокупного энергопотребления в РФ.
Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Матч открытия и финальная игра пройдут в Москве на стадионе «Лужники».