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19:54 (мск), источник: ТАСС

Энергетические объекты Москвы и Подмосковья готовы к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Энергетические объекты Федеральной сетевой компании (ФСК) в Москве и Подмосковье готовы к максимальным нагрузкам во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор филиала ФСК «Магистральные электрические сети Центра» Сергей Демин.

Источник: РИА "Новости"

«В регионе два стадиона, где будут проходить игры чемпионата мира 2018 года, а также тренировочные базы для сборных. Мы готовимся к пиковым нагрузкам в этот период. Можно сказать, что мы уже готовы. Чемпионат мира, с точки зрения энергетики, пройдет успешно», — сказал он.

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В зоне ответственности ФСК находятся 139 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 924 подстанции общей мощностью более 332 тыс. МВА. Компания обеспечивает энергоснабжение потребителей в 77 регионах России. За счет электроэнергии, передаваемой по сетям ФСК, покрывается около 50% совокупного энергопотребления в РФ.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Матч открытия и финальная игра пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

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