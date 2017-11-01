Никита Симонян примет участие в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2018

«Финальная жеребьевка — это важнейшее событие на пути к чемпионату мира, тренеры всех 32 национальных сборных и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи, а выбор Кремлевского дворца в качестве места действия, говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал Симонян, слова которого приводятся в пресс-релизе.