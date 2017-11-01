Никита Симонян примет участие в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2018
ТАСС, 1 ноября. Первый
ТАСС, 1 ноября. Первый
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
«Финальная жеребьевка — это важнейшее событие на пути к чемпионату мира, тренеры всех 32 национальных сборных и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи, а выбор Кремлевского дворца в качестве места действия, говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал Симонян, слова которого приводятся в
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,