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19:38 (мск), источник: ТАСС

Никита Симонян примет участие в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2018

ТАСС, 1 ноября. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян будет одним из восьми ассистентов во время жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

«Финальная жеребьевка — это важнейшее событие на пути к чемпионату мира, тренеры всех 32 национальных сборных и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи, а выбор Кремлевского дворца в качестве места действия, говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал Симонян, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге и Сочи. В турнире примут участие 32 национальные сборные.

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