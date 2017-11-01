Объявлен слоган жеребьёвки чемпионата мира по футболу — 2018 в России

«Финальная жеребьевка — важнейшее событие на пути к чемпионату мира, и тренеры всех 32 национальных сборных, и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи. А выбор Кремлевского дворца как места действия говорит о престиже мемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал посол чемпионата мира по футболу 2018, легенда советского и российского футбола Никита Симонян.



«Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу. Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в “Лужниках” и поможет любителям футбола спланировать свое путешествие в Россию», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.



Продюсером церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, а режиссером-постановщиком шоу стал Феликс Михайлов, чье красочное шоу ярко представит русскую культуру и пригласит представителей 31 стран-участниц ЧМ-2018 присоединиться к хозяевам. Михайлов также был постановщиком шоу предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и жеребьевки Кубка конфедераций — 2017.