Объявлен слоган жеребьёвки чемпионата мира по футболу — 2018 в России
Ровно месяц остался до того момента, когда
Ровно месяц остался до того момента, когда
1 декабря в Государственном Кремлевском дворце пройдет финальная жеребьевка. Ее слоганом выбрана фраза: «Смотри, как сойдутся звезды».
«Финальная жеребьевка — важнейшее событие на пути к чемпионату мира, и тренеры всех 32 национальных сборных, и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи. А выбор Кремлевского дворца как места действия говорит о престиже мемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал посол чемпионата мира по футболу 2018, легенда советского и российского футбола Никита Симонян.
«Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу. Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в “Лужниках” и поможет любителям футбола спланировать свое путешествие в Россию», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Продюсером церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, а