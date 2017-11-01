Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия посадит Финляндию на голодный паек
Неизбежность старения доказали математически
Нет знака - штраф: водители столкнулись с необычной проблемой
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Монако
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Марибор
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Реал
Все события
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
ЦСКА: спасибо, что живой
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлен слоган жеребьёвки чемпионата мира по футболу — 2018 в России

Ровно месяц остался до того момента, когда команды-участницы чемпионата мира по футболу 2018 в России узнают, с кем они сыграют на групповой стадии турнира.

Источник: РИА "Новости"

1 декабря в Государственном Кремлевском дворце пройдет финальная жеребьевка. Ее слоганом выбрана фраза: «Смотри, как сойдутся звезды».

Читайте также
ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда

«Финальная жеребьевка — важнейшее событие на пути к чемпионату мира, и тренеры всех 32 национальных сборных, и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадет. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи. А выбор Кремлевского дворца как места действия говорит о престиже мемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал посол чемпионата мира по футболу 2018, легенда советского и российского футбола Никита Симонян.

«Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу. Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в “Лужниках” и поможет любителям футбола спланировать свое путешествие в Россию», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Продюсером церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, а режиссером-постановщиком шоу стал Феликс Михайлов, чье красочное шоу ярко представит русскую культуру и пригласит представителей 31 стран-участниц ЧМ-2018 присоединиться к хозяевам. Михайлов также был постановщиком шоу предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и жеребьевки Кубка конфедераций — 2017.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
Бой-реванш между Головкиным и Альваресом может пройти 5 мая
Goal: Гвардиола может не продлить контракт с «Манчестер Сити»
Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь