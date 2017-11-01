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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Мексиканец выиграл билеты на матч ЧМ-2018 по футболу и исполнит мечту своего отца

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Мексиканец Роберто Гранадос и его отец Бето стали обладателями билетов на матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России благодаря победе в конкурсе «Приведи кого-то особенного», где Роберто рассказал историю о том, почему его отец заслуживает того, чтобы посетить игру, сообщает пресс-служба ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в 1986 году Бето Гранадос должен был посетить игру сборной Мексики в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, но не смог попасть на матч из-за рождения Роберто.

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«Я бы взял с собой своего папу, так как в моей жизни есть три важных вещи: футбол, семья и друзья. И папа попадает во все три категории. Он — моя семья, мой друг, и благодаря ему я открыл для себя футбол. Есть еще и другая, особая причина: в 1986 году он не смог пойти на футбол из-за меня, поэтому я чувствовал, что я перед ним в долгу, и хотел отблагодарить его за все то, что он для меня сделал», — сказал Гранадос-младший, слова которого приводятся в релизе.

«Мне всегда хотелось отблагодарить папу за все, что он для меня сделал, а что может быть лучше, чем подарить то, чем он когда-то без раздумий пожертвовал? Я имею в виду поход на матч чемпионата мира. А еще лучше, если мы сможем сделать это вместе. Теперь наша мечта сбылась — мы поедем на чемпионат мира в Россию», — добавил он.

По словам Гранадоса-старшего, он чувствует себя самым счастливым человеком. «Я просто не мог поверить, что мы выиграли билеты и сможем поехать на следующий чемпионат мира. Это просто невероятно — я так этого хотел, но по тем или иным причинам не мог этого сделать. Но теперь у меня есть такая возможность, и я чувствую себя самым счастливым человеком на земле», — сказал он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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