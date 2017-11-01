Мексиканец выиграл билеты на матч ЧМ-2018 по футболу и исполнит мечту своего отца
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Отмечается, что в 1986 году Бето Гранадос должен был посетить игру сборной Мексики в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, но не смог попасть на матч
«Я бы взял с собой своего папу, так как в моей жизни есть три важных вещи: футбол, семья и друзья. И папа попадает во все три категории. Он — моя семья, мой друг, и благодаря ему я открыл для себя футбол. Есть еще и другая, особая причина: в 1986 году он не смог пойти на футбол
«Мне всегда хотелось отблагодарить папу за все, что он для меня сделал, а что может быть лучше, чем подарить то, чем он
По словам
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.