Мутко: Екатеринбург полностью готов к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

По словам вице-премьера Виталия Мутко, наряду с Екатеринбургом в подготовке к Чемпионату мира также преуспели Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — цитирует чиновника welcome2018.com.

Напомним, все работы должны быть завершены к 1 апреля 2018 года, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA. В столице Урала пройдет четыре матча ЧМ.