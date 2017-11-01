Мутко: Екатеринбург полностью готов к ЧМ-2018
Екатеринбург — один из пяти городов России, которые полностью завершили подготовку объектов Чемпионата мира по футболу — 2018.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Екатеринбург — один из пяти городов России, которые полностью завершили подготовку объектов Чемпионата мира по футболу — 2018.
По словам
«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — цитирует чиновника welcome2018.com.
Напомним, все работы должны быть завершены к 1 апреля 2018 года, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA. В столице Урала пройдет четыре матча ЧМ.
Отметим, что Виталий Мутко регулярно инспектирует ход подготовительных работ к мундиалю в Екатеринбурге. В последний раз