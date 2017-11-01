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08:57 (мск), источник: ЕАН

Мутко: Екатеринбург полностью готов к ЧМ-2018

Екатеринбург — один из пяти городов России, которые полностью завершили подготовку объектов Чемпионата мира по футболу — 2018.

Источник: РИА "Новости"

По словам вице-премьера Виталия Мутко, наряду с Екатеринбургом в подготовке к Чемпионату мира также преуспели Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — цитирует чиновника welcome2018.com.

Напомним, все работы должны быть завершены к 1 апреля 2018 года, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA. В столице Урала пройдет четыре матча ЧМ.

Отметим, что Виталий Мутко регулярно инспектирует ход подготовительных работ к мундиалю в Екатеринбурге. В последний раз вице-премьер посетил наш город в начале сентября.
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