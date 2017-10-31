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20:45 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Города-хозяева Кубка конфедераций — 2017 и Екатеринбург полностью готовы к ЧМ-2018

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пять городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург — полностью завершили подготовку объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам совещания с представителями городов-организаторов мирового первенства.

Источник: ИТАР-ТАСС

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — отметил Мутко.

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Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты Международной федерации футбола, резюмировал Мутко.

Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи летом 2017 года принимали матчи Кубка конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

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