Мутко: Города-хозяева Кубка конфедераций — 2017 и Екатеринбург полностью готовы к ЧМ-2018

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«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — отметил Мутко.

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Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты Международной федерации футбола, резюмировал Мутко.

Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи летом 2017 года принимали матчи Кубка конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля.