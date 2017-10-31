Мутко: Города-хозяева Кубка конфедераций — 2017 и Екатеринбург полностью готовы к ЧМ-2018
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пять городов — Москва,
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пять городов — Москва,
«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — отметил Мутко.
Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты Международной федерации футбола, резюмировал Мутко.
Москва,
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве,