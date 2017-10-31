Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его все равно уволили

В Сербии не могут понять почему.

Источник: AFP 2017

Что произошло

Впервые за восемь лет сборная Сербии пробилась на чемпионат мира. Главный тренер сербов Славолюб Муслин сбалансировал игру, вписав в команду европейских звёзд и заставив их работать в едином темпе. Результат — выход на ЧМ с первого места и всего одно поражение за весь отборочный цикл. Казалось бы, всё отлично, у футболистов достаточно времени настроиться на главный турнир в их карьере, а тренеру окончательно сконструировать тактические схемы и разработать план подготовки. Но нет.

Вечером 20 октября было объявлено, что Муслин и Футбольный союз Сербии разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Исполнителем обязанностей главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.

Почему это произошло

Со стороны это самое дикое и нелогичное решение в мировом футболе, за последний месяц так точно. Интересно, что сам Муслин, как и федерация, молчат о причинах разрыва соглашения. Не в курсе деталей даже сербская пресса, гадающая на кофейной гуще. Тем не менее у сербов есть несколько предположений по этому поводу. Ведь догадываться об отставке там начали ещё неделю назад.

В федерации футбола были недовольны, что тренер игнорирует молодого таланта, постоянно давили на Муслина и требовали вернуть Милинковича-Савича в состав.

Первая предполагаемая причина — блёклая игра в отборочном цикле. Отличительной чертой команд Муслина всегда было то, что они любили играть в открытый футбол. Ради результата со сборной Славолюб отошёл от этого постулата и создал крепкую команду, которая в первую очередь ответственно работала у своих ворот. 20 забитых мячей в 10 играх квалификации — далеко не самый слабый результат. Если причина действительно в этом, то Федерация футбола Сербии может назначить специалиста, который будет реветь со скамейки что-то в формате «неситесь вперёд», а болельщики в каждом матче, как и раньше, продолжат грызть ногти, наблюдая, как их команда проскакивает мимо очередного крупного турнира.

Читайте также
ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда

Вторая, более вероятная, причина — Сергей Милинкович-Савич, 22-летний полузащитник «Лацио», который сейчас считается самым перспективным игроком страны. В отборе он не сыграл ни единого матча и даже ни разу не был вызван в расположение сборной. Сербские СМИ и болельщики недоумевали, в чём дело, но Муслин ответил кратко и чётко: при нём Милинкович-Савича в сборной не будет. Каким бы талантом он ни обладал, ради одного игрока тренер не будет жертвовать атмосферой в раздевалке. Все приняли это решение — 22-летний Сергей далеко не главная звезда в Серии А, а 2 гола и 1 передача за 10 туров — не самая шикарная статистика. Тем более что и без него центр поля сербов не проседал, а креатива Ляича и Тадича впереди хватало на всю команду.

Тем не менее в федерации футбола были недовольны, что тренер игнорирует молодого таланта, постоянно давили на Муслина и требовали вернуть Милинкович-Савича в состав. Предположительно это и послужило причиной отставки Славолюба. Фарс в чистом виде.

Что говорит сам Муслин

«Мы расстались, потому что у нас с федерацией нет общего взгляда на то, как должна выглядеть сборная на чемпионате мира в России. Я работал ответственно и добился нужного результата. У меня свой взгляд на ситуацию и принципы, от которых я никогда не отойду».

Кто будет вместо Муслина

На зарубежных тренеров в Сербии не рассчитывают. Основные кандидатуры — Драган Стойкович, работавший лишь в чемпионатах Японии и Китая, и Велько Паунович, тренировавший лишь «молодёжки» сербов и американский «Чикаго Файр». Сильнее ли они Муслина? Думается, даже не зная деталей, вы сами сможете ответить на этот вопрос.

Теперь многие в Сербии уверены, что в России сборную ждёт фиаско. Люди в руководстве федерации в жизни не играли в футбол, в своё время уволили Радомира Антича, при котором сборная показывала лучшую игру в своей истории, а теперь творят очередную дичь. Лучше всего ситуацию описывает сербская газета «Спутник».

Многие в Сербии уверены, что в России сборную ждёт фиаско.

«Один игрок никогда не влияет на всю игру сборной. Увольнение Муслина вернётся к нам бумерангом. Возможно, некоторые радикальные фанаты правы, и в нашей стране действительно стоит на время закрыть профессиональный футбол».

Сербия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Джошуа планирует провести бой против Поветкина в следующем году
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в Самаре
Третьяк объяснил, почему Ковальчук не вызван в сборную России
Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь