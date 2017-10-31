Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Семья россиян из двух взрослых и двух детей приобрела тур на финальные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года за 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в
Семья россиян из двух взрослых и двух детей приобрела тур на финальные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года за 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в
Пакет включает в себя проживание в двух номерах пятизвездочных отелей
По данным туроператора, среди иностранных туристов наибольший интерес к приобретению туров на ЧМ-2018 проявляют граждане Мексики, Панамы,
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.