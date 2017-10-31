Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018

Пакет включает в себя проживание в двух номерах пятизвездочных отелей Санкт-Петербурга (на 3 ночи) и Москвы (на 5 ночей), а также авиаперелет и трансфер из аэропорта в отель и обратно. По данным предоставляющего услугу туроператора BSI Group, минимальная стоимость подобного тура среди забронированных в компании на даты проведения финальных матчей ЧМ в Москве составила 63,7 тысячи рублей. Такой пакет включает в себя недельное проживание в столичном отеле категории 3 звезды, а также трансфер из аэропорта и обратно.