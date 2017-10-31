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00:12 (мск), источник: ТАСС

Реформированный клубный ЧМ, в случае одобрения советом ФИФА, будет идти 18 дней в июне

ТАСС, 30 октября. Видоизмененный чемпионат мира по футболу среди клубов в случае одобрения советом Международной федерации футбола (ФИФА) будет проходить в июне, начиная с 2021 года, в течение 18 дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член совета ФИФА, президент Немецкой футбольной ассоциации Рейнхард Гриндель.

В мае испанское издание As сообщило, что Кубок конфедераций 2017 года в России может стать последним в истории турнира, так как ФИФА рассматривает возможность его замены на клубный чемпионат мира с участием ведущих команд планеты. Отмечалось, что ФИФА рассматривает два варианта проведения турнира — с 16 командами, разделенными на четыре группы, и 24 — восемь групп по три клуба. Как отмечала газета, путевки на турнир получат два последних победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Либертадорес, и, возможно, финалисты этих турниров. Также предусматривается участие лучших команд Азии, Африки, Центральной и Северной Америки.

Позже президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что реформированный клубный чемпионат мира может заменить Кубок конфедераций, но отметил, что это пока только идея, и она будет обсуждаться, а решение может быть принято в марте следующего года.

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«В рамках пятого заседания совета ФИФА в Индии администрация ФИФА представила свои планы относительного клубного чемпионата мира. Ожидается, что он будет проводиться каждые четыре года в июне, начиная с 2021-го, с участием 24 клубов, разделенных на восемь групп, в течение 18 дней, — написал Гриндель. — Я голосовал против такого рода конкуренции, игрокам нужен отдых и время для восстановления в июне, а ФИФА должна сосредоточиться на соревнованиях для национальных сборных. Мне очень интересно, как клубы смотрят на эти планы».

«В марте 2018 года совет ФИФА должен будет окончательно решить этот вопрос. Из этого следует факт того, что администрация ФИФА со своей новой идеей косвенно подразумевает то, что не будет проводить Кубок конфедераций в будущем», — добавил Гриндель.

Кубок конфедераций впервые был организован ФИФА под таким названием в 1997 году и сначала проводился каждые два года. С 2005 года Кубок стал проводиться каждые четыре года в стране-хозяйке предстоящего чемпионата мира за год до его начала. В 2017 году Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии.

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