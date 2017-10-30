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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Англии лучшая молодежь. Как она это делает?

В 2017 году юношеские и молодежные сборные Англии выиграли несколько серьезных турниров. В частности, в субботу национальная команда Англии до 17 лет стала чемпионом мира. Принятая шесть лет назад программа развития талантов приносит успех.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЯТЬ ФИНАЛОВ ЗА ГОД

С 1966 года Англия ждет победы на крупном турнире. Тогда британцы в дополнительное время при помощи советского судьи Тофика Бахрамова обыграли сборную ФРГ и уже полвека смакуют триумф. 2017-й дал Англии надежду на то, что все изменится. Юношеские и молодежные сборные в течение нескольких месяцев пять раз вышли в финал больших турниров и четырежды победили в них.

Сборная до 17 лет весной добралась до финала чемпионата Европы, где уступила испанцам по пенальти (как это по-английски!), а на днях одолела их же на мировом первенстве в Индии. При этом Англии пришлось отыгрывать два мяча, итоговый счет — 5:2 (как это не по-английски!).

Сборная до 19 лет летом впервые за 24 года победила на чемпионате Европы. Жертва в финале — Португалия.

Сборная до 20 лет одержала самую громкую победу года — в июне англичане впервые стали чемпионами мира в этом возрасте. В Корее блистали два нападающих, которые уже сейчас на виду в премьер-лиге: Доминик Соланке из «Ливерпуля» и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона». А еще один форвард из той команды Киран Доуэлл зажигает в чемпионшипе с «Ноттингем Форест»: в субботней игре с «Халлом» он оформил хет-трик, чем огорчил Леонида Слуцкого.

В этом же году английская молодежь выиграла неофициальный, но престижный турнир в Тулоне, где за одну команду выступали как 17-летние, так и 20-летние футболисты.

РЕФОРМЫ ФУТБОЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ

Гари Линекер после победы юношей над Испанией написал в Твиттере: «У нас появилось новое золотое поколение». Спорить бесполезно, но каждый талант подлежит огранке, и как раз этим занимаются боссы английского футбола в последние шесть лет.

В 2010 году сборная Англии в очередной раз провалилась на чемпионате мира: «Три льва» с трудом вышли из группы со Словенией, Алжиром и США, а в 1/8 финала попали под сборную Германии. В той игре грубо ошиблись судьи, не засчитавшие чистый гол Лэмпарда. Британцы несколько недель муссировали этот эпизод в прессе и на телевидении, будто прикрываясь фиговым листком. Настоящую нагую проблему прикрыть было невозможно — Англии следовало выстроить систему подготовки футболистов.

Год спустя Футбольная ассоциация опубликовала масштабный план развития молодежного футбола. В него вошли несколько важных пунктов.

Полностью изменился формат юношеских лиг. В 2012 году была образована лига профессионального развития, в которую вошли отдельные турниры для игроков до 18, до 21 и до 23 лет. Теперь в молодежных лигах тоже появились дивизионы: худшие команды высшей лиги вылетают, а лучшие из низших поднимаются наверх. Раньше спортивной составляющей не было, как и разделения на возрастные группы.

Изменилась система трансферов молодых футболистов. Раньше их можно было переманить из одного клуба в другой, и на этом трансферная история заканчивалась. Теперь выплаты при непосредственном переходе игрока уменьшились, но значительно увеличились бонусы. Если футболист сыграл за основу нового клуба, пробился в сборную или забил важный гол, то старому положена определенная сумма. Подразумевается, что эта система будет стимулировать академии лучше относиться к процессу подготовки футболистов. Хотя есть и обратный пример: в 2014-м 15-летний хавбек Дэниэл Кроули перешел из «Астон Виллы» в «Арсенал» за 200 тысяч фунтов стерлингов, но так и не закрепился в команде. Бирмингемцы не получили никаких бонусов, а величина компенсации оказалась незначительной — по старым правилам она была бы выше.

Еще одно важное нововведение: изменение количества тренировок. Аналитики Футбольной ассоциации подсчитали, что к 21 году англичанин в среднем проводит на тренировках 3760 часов (с семи лет). Испанец к этому же возрасту имеет 4880 часов футбола, француз — 5740, голландец — 5940. Разумеется, юным футболистам трудно совмещать тренировки с учебой, но ФА сделала вывод, что у них есть время на дополнительные часы занятий.

СМЕШЕНИЕ РАС

Поначалу новая система не приносила плодов. В 2013 году глава академии «Астон Виллы» Брайан Джонс признался, что не понимает нового направления Футбольной ассоциации и роли, которую играет лига профессионального развития во взращивании молодежи. Издание The Guardian поддержало Джонса и провело исследование, согласно которому у тренера сборной Англии чудовищно низкая выборка игроков. Якобы план Футбольной ассоциации не работает, а только убивает молодежь. «Я должен выращивать футболистов для «Астон Виллы», а не для «Арсенала», — твердил Джонс.

Возможно, он и прав. Но истину мы узнаем через несколько лет, а не сейчас. В конце концов, на юношеском уровне даже сборная России несколько раз становилась чемпионом Европы. А у Англии изначально было преимущество, ведь в составе ее юношеских команд много темнокожих футболистов и мулатов.

Лучший игрок юношеского Euro, где Англия проиграла Испании в финале, Джейдон Санчо — сын тринидадцев. Лучший игрок молодежного чемпионата мира Доминик Соланке — нигериец по происхождению. Лучший бомбардир юношеского чемпионата мира Райан Брюстер тоже темнокожий. Один из лидеров сборной до 19 лет Райан Сессеньон — двоюродный брат бенинского полузащитника Стефана Сессеньона. Излишне объяснять, что в юном возрасте расовая принадлежность имеет значение.

Конечно, у сборной Англии есть и лидеры-европейцы. Бен Беретон и Джо Уоррелл из «Ноттингем Форест», Фил Фоден из «Манчестер Сити», Фредди Вудмен из «Ньюкасла», Мэйсон Маунт из «Челси», Дэвид Брукс из «Шеффилд Юнайтед» — вот те, за кем тоже нужно пристально следить.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Печален список футболистов сборной Англии, которые играли на чемпионате мира до 17 лет в 2007 году. Из них на виду сейчас только Роуз («Тоттенхэм»), Уэлбек («Арсенал») и Мозес («Челси», выбрал сборную Нигерии). Все потому, что в Англии огромное количество игроков застревает на пути из юношеского футбола во взрослый. Серьезного лимита не существует, поэтому и выборка игроков у тренера сборной невелика.

Но Brexit все должен изменить. Если раньше футболисты из Евросоюза могли не получать разрешения на работу в Великобритании, в отличие, например, от россиян, то сейчас все наверняка ужесточится. Процесс выхода страны из Евросоюза давно запущен, да и Футбольная ассоциация не должна ему препятствовать. Боссы Англии видят, как в Германии молодые игроки стабильно выходят в основе клубов бундеслиги и стремительно прогрессируют, в то время как британские таланты затухают на скамейках и в низших лигах.

Англия избавилась от высокомерия и уже поняла, что отстает от ведущих наций в спорте. За олимпийские виды Великобритания уже взялась — и появился результат. На трех последних Играх британцы выиграли 75 золотых медалей — столько же, сколько на 16 предыдущих Олимпиадах. Теперь — дело за футболом.

Сборная Англии даже изменила стиль. Дуболомная игра с проходами по флангу, навесами и ударами головой уже в прошлом. Все сборные-чемпионки играют в короткий пас, а в составе англичан техничных футболистов не меньше, чем у Испании. Англия возвращается.

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