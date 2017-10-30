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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России — чемпион мира по футболу 7×7. Что это за вид спорта?

«СЭ» рассказывает о разновидности футбола, в которую мы играем лучше всех на планете.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ЭТО ЗА ФУТБОЛ?

Изначально футбол 7×7 разрабатывался как игра для людей с ограниченными возможностями. Международные турниры по этому виду спорта проводятся с 1978 года, а в 1984 году он был включен в программу Паралимпийских игр. Мужская сборная России по футболу 7×7 выигрывала Паралимпиады в 2000 и 2012 годах и четырежды становилась чемпионом мира.

КАКИЕ ЗДЕСЬ ПРАВИЛА?

В последнее время футболом 7×7 стали заниматься и полностью здоровые спортсмены. Этот вид спорта очень похож на мини-футбол — к примеру здесь также запрещены подкаты. Однако есть и ряд отличий: играют в него на открытом воздухе, размеры площадки чуть больше, тайм длится не 20, а 25 минут и, самое главное, на поле находится не 5, а 7 футболистов.

ЧТО ЭТО ЗА ЧЕМПИОНАТ?

Футбол 7×7 наиболее распространен в Латинской Америке. Регулярно проводится Кубок Америки по этому виду спорта. Неудивительно, что первый чемпионат мира по футболу 7×7 также прошел в этих краях — в Гватемале. В нем приняли участие 14 сборных: Уругвай, Коста-Рика, Канада, Гватемала, Аргентина, Бразилия, США, Мексика, Франция, Марокко, Индия, Эквадор, Перу и Россия. Во всех этих командах играют не профессионалы, а любители.

Планируется, что чемпионат мира по футболу 7×7 будет проводиться каждые два года.

КАК ВЫСТУПАЛА СБОРНАЯ РОССИИ?

На групповой стадии наша команда разгромила Эквадор со счетом 6:2 и обыграла Перу в серии буллитов (в футболе 7×7 они заменяют пенальти). За право попасть в плей-офф пришлось провести дополнительный стыковой матч с американцами. Наша команда просто уничтожила этого соперника — 12:0. В четвертьфинале россияне одолели Коста-Рику 2:1. Основное и дополнительное время полуфинального поединка с Мексикой завершилось вничью 2:2, а в серии буллитов удачливее были наши соотечественники — 3:2.

В финальной игре Россия обыграла хозяев турнира гватемальцев со счетом 4:2 и стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7×7.

ВЫСТУПАЮТ ЛИ ТАМ ЗНАМЕНИТОСТИ ИЗ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА?

Самым звездным игроком турнира стал уругваец Альваро Рекоба, но даже он не помог уругвайцам подняться выше четвертого места. В составе российской сборной имелись свои знаменитости — капитан команды Алексей Медведев, который играл за «Рубин» и «Сатурн» и Эрик Корчагин, выступавший за «Динамо», «Локомотив», «Шинник» и «Спартак» из Нальчика. Еще одна звезда нашей команды — доктор Юрий Васильков, многолетний врач «Спартака» и национальной сборной России.

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