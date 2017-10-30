Сборная России — чемпион мира по футболу 7×7. Что это за вид спорта?
«СЭ» рассказывает о разновидности футбола, в которую мы играем лучше всех на планете.
«СЭ» рассказывает о разновидности футбола, в которую мы играем лучше всех на планете.
ЧТО ЭТО ЗА ФУТБОЛ?
Изначально футбол 7×7 разрабатывался как игра для людей с ограниченными возможностями. Международные турниры по этому виду спорта проводятся с 1978 года, а в 1984 году он был включен в программу Паралимпийских игр. Мужская сборная России по футболу 7×7 выигрывала Паралимпиады в 2000 и 2012 годах и четырежды становилась чемпионом мира.
КАКИЕ ЗДЕСЬ ПРАВИЛА?
В последнее время футболом 7×7 стали заниматься и полностью здоровые спортсмены. Этот вид спорта очень похож на
ЧТО ЭТО ЗА ЧЕМПИОНАТ?
Футбол 7×7 наиболее распространен в Латинской Америке. Регулярно проводится Кубок Америки по этому виду спорта. Неудивительно, что первый чемпионат мира по футболу 7×7 также прошел в этих краях — в Гватемале. В нем приняли участие 14 сборных: Уругвай,
Планируется, что чемпионат мира по футболу 7×7 будет проводиться каждые два года.
КАК ВЫСТУПАЛА СБОРНАЯ РОССИИ?
На групповой стадии наша команда разгромила Эквадор со счетом 6:2 и обыграла Перу в серии буллитов (в футболе 7×7 они заменяют пенальти). За право попасть в
В финальной игре Россия обыграла хозяев турнира гватемальцев со счетом 4:2 и стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7×7.
ВЫСТУПАЮТ ЛИ ТАМ ЗНАМЕНИТОСТИ ИЗ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА?
Самым звездным игроком турнира стал уругваец Альваро Рекоба, но даже он не помог уругвайцам подняться выше четвертого места. В составе российской сборной имелись свои знаменитости — капитан команды Алексей Медведев, который играл за «Рубин» и «Сатурн» и Эрик Корчагин, выступавший за «Динамо», «Локомотив», «Шинник» и «Спартак» из Нальчика. Еще одна звезда нашей команды — доктор Юрий Васильков, многолетний врач «Спартака» и национальной сборной России.