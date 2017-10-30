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17:36 (мск), источник: ТАСС

Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ

САМАРА, 30 октября. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года, оснащен аварийными выходами на все чрезвычайные ситуации.

Кроме того, в связи с серией терактов в Европе на самарском стадионе будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле, сообщили ТАСС в пресс-службе генподрядчика строительства стадиона в Самаре, компании ПСО «Казань».

Ранее в ряде каналов Telegram появилась информация, что на стадионе в Самаре не предусмотрен аварийный выход с VIP-трибуны.

«Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в компании, 19 июля 2017 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, которая подтверждает соответствие проектных решений требованиям технических регламентов. В то же время, по данным пресс-службы, на стадионе в Самаре будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле в соответствии с новыми требованиями Международной федерации футбола (ФИФА).

«После серии терактов в Европе представители ФИФА рекомендовали предусмотреть аварийные спуски (монолитные лестницы), ведущие к полю», — отметили в пресс-службе компании.

Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов, стадион «Самара-Арена» примет шесть матчей: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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