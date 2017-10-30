Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ

Кроме того, в связи с серией терактов в Европе на самарском стадионе будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле, сообщили ТАСС в пресс-службе генподрядчика строительства стадиона в Самаре, компании ПСО «Казань».

Ранее в ряде каналов Telegram появилась информация, что на стадионе в Самаре не предусмотрен аварийный выход с VIP-трибуны.

«Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в компании, 19 июля 2017 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, которая подтверждает соответствие проектных решений требованиям технических регламентов. В то же время, по данным пресс-службы, на стадионе в Самаре будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле в соответствии с новыми требованиями Международной федерации футбола (ФИФА).

«После серии терактов в Европе представители ФИФА рекомендовали предусмотреть аварийные спуски (монолитные лестницы), ведущие к полю», — отметили в пресс-службе компании.