Генподрядчик опроверг сообщения о нехватке аварийных выходов на стадионе в Самаре к ЧМ
САМАРА, 30 октября. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года, оснащен аварийными выходами на все чрезвычайные ситуации.
САМАРА, 30 октября. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года, оснащен аварийными выходами на все чрезвычайные ситуации.
Кроме того, в связи с серией терактов в Европе на самарском стадионе будут созданы дополнительные аварийные выходы на поле, сообщили ТАСС в
Ранее в ряде каналов Telegram появилась информация, что на стадионе в Самаре не предусмотрен аварийный выход с
«Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности», — подчеркнули в
Как сообщили в компании, 19 июля 2017 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, которая подтверждает соответствие проектных решений требованиям технических регламентов. В то же время, по данным
«После серии терактов в Европе представители ФИФА рекомендовали предусмотреть аварийные спуски (монолитные лестницы), ведущие к полю», — отметили в
Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов, стадион «Самара-Арена» примет шесть матчей: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.