Бушманов назвал состав сборной России U21 на матчи с Арменией и Италией

Подготовку к предстоящим играм наша команда начнет 6 ноября. Россияне будут жить в одном из столичных отелей и тренироваться на стадионе «Арена Химки». В среду, 8 ноября, молодежная сборная России вылетит в Ереван, где на следующий день проведет предыгровую тренировку на стадионе Академии Федерации футбола Армении.



После матча с Арменией, 11 ноября, россияне вернутся в Москву, а 12 ноября вечером отправятся на выездную игру в Италии.