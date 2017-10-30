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13:00 (мск), источник: ТАСС

Больше половины номеров в столичных гостиницах забронированы к ЧМ-2018

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Больше половины (60%) номеров в отелях Москвы уже забронированы болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Футбольными болельщиками, а также для официальных делегаций ФИФА к чемпионату мира по футболу ФИФА-2018 в отелях Москвы забронировано более 40 тыс. номеров. Это около 60% от общего номерного фонда гостиниц столицы, который насчитывает более 67 тыс. номеров. Активное бронирование мест футбольными болельщиками для проживания на время мундиаля началось в сентябре, когда на сайте ФИФА открылась продажа билетов на матчи», — говорится в сообщении.

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«Чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели. В центре столицы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов на время матчей ЧМ-2018. Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены», — приводится на сайте мэрии комментарий руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева. Он добавил, что процентное соотношение иностранных болельщиков может измениться после финальной жеребьевки команд-участниц в декабре, когда определится, в каких городах сыграют сборные, однако многие гости чемпионата выбирают именно Москву в качестве основной базы для размещения.

На данный момент классификацию в преддверии ЧМ-208 уже прошли более 1,1 тыс. гостиниц на 67,7 тыс. номеров, из них 31 отелю присвоена категория «пять звезд». Активнее всего бронируют номера болельщики из США и Китая — даже несмотря на то что сборные двух стран в грядущем чемпионате участия принимать не будут.

«Как уточнили в департаменте, в случае, если в столице возникнет нехватка недорогих гостиничных мест, туристы смогут забронировать гостиницы в ближайших городах Московской области, например в Красногорске, Одинцове, Химках, Лобне, Звенигороде и других. Также департамент ведет переговоры с крупными компаниями судовладельцев.

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Использование речных судов в качестве плавучих гостиниц на время проведения крупных спортивных мероприятий — довольно частый способ, позволяющий компенсировать нехватку мест в отелях", — отмечается на сайте мэрии. Кроме того, для предотвращения завышения цен на номера власти столицы мониторят сайты гостиниц и систем бронирования номеров в интернете.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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