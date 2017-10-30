Сборная России стала чемпионом мира по футболу 7×7

Сборная Гватемалы, за которую выступают несколько профессиональных футболистов, включая игроков национальной сборной страны братьев Руизов, забивавших на футзальном чемпионате мира, считалась фаворитом. Однако с первых же минут подопечные Дмитрия Смирнова, который наблюдал за игрой с трибуны из-за удаления в полуфинале против Мексики, завладели преимуществом. Также не мог помочь сборной удалённый в той игре полузащитник Алексей Платухин. Концовка первой половины осталась за сборной России, которой удалось дважды пробить Байрона Орозко.

В самом начале второй 25-минутки дальний удар из-под защитника Вильяма Ванегаса оказался неберущимся для Дениса Коршикова. Гватемала усилила давление, но на 10-й минуте второго тайма Виктор Косачёв сумел накрыть хозяев при выходе из обороны, и Эдуард Уразаков, Антон Кулагин и Сергей Кутузов моментально разыграли в касание атаку три в одного, которую Кутузов завершил ударом в пустой угол.



Хозяева при поддержке заполненных трибун смогли ещё раз вернуться в игру, когда Лестер Гонсалес реализовал заработанный Ванегасом в единоборстве с Кириллом Свиридовым неоднозначный пенальти. Но вместо гватемальского камбэка последовал ещё один гол сборной России, который за полторы минуты до конца основного времени снял все вопросы о победителе.



Гватемальские футболисты в позиционной атаке сделали неудачный пас назад, после чего Сергей Харламов сильно бросил мяч из-за боковой в штрафную, куда ворвался опередивший Жерсона Мату Антон Горячев, который и расстрелял ворота Орозко. 4:2 — сборная России стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7×7.



Чемпионат мира по футболу 7×7. Финал



Гватемала — Россия — 2:4 (1:2)



Голы: Горячев, 23 (0:1). Кулагин, 25 (0:2). Ванегас, 27 (1:2). Кутузов, 35 (1:3). Гонсалес, 40 (2:3 — с пенальти). Горячев, 49 (2:4).



Состав сборной России: Коршиков — Харламов, Свиридов, Куксов (к) — Кулагин — Жамалетдинов — Кутузов.



На замены выходили: Косачёв, Уразаков, Горячев, Иванов.



Резерв: Сафаров.