Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7×7
Любительская сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7×7, в полуфинале обыграв команду Мексики.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Любительская сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7×7, в полуфинале обыграв команду Мексики.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 2:2. В серии пенальти россияне выиграли со счетом 3:2.
В решающем матче, который пройдет завтра, сборная России сыграет с хозяевами турнира Гватемалой.
Чемпионат мира по футболу 7×7.
Полуфинал.
Россия — Мексика — 2:2 (2:1, 0:1, 0:0). По пенальти -3:2.
Голы: Кутузов, 7 (1:0). Иванов, 12 (2:0). Виверос, 25 (2:1). Лара, 50+2 (2:2).
Удаление: Платухин, 58.