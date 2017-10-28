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21:16 (мск), источник: Советский спорт

Дэвид Бекхэм: У сборной Англии светлое будущее

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил юношескую команду с победой в финальном турнире чемпионата мира.

Источник: AP 2017

«У нас светлое будущее. Поздравляю парней, персонал и семьи с этим изумительным достижением. Теперь давайте строить будущее. Дадим шанс этой талантливой команде», — написал Бекхэм в своем Instagram.

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Сборная Англии среди игроков не старше 17 лет обыграла ровесников из Испании (5:2) в финале юниорского чемпионата мира.

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