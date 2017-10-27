Делегация от сборной Испании 26 октября осматривала базу ЧМ-2018 в Краснодаре

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее испанская газета Marca сообщила, что сборная Испании рассматривает Академию футбольного клуба «Краснодар» в качестве предпочтительной тренировочной базы на чемпионате мира. Для испанцев важно, чтобы база находилась на стадионе, только 15 российских баз отвечают этому требованию. Однако часть из них находится в Москве, и испанцев не устраивает плотное движение транспорта в столице.

«Вчера они [представители сборной Испании] целый день были в Краснодаре, делегация их осматривала все, видимо, остались довольны. Это нормальная практика, прежде чем о чем-то предметно говорят, то приезжают и смотрят», — сказал источник ТАСС.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края со ссылкой на первого замминистра Сергея Мясищева отметила, что окончательное распределение по базам произойдет после жеребьевки в Москве 1 декабря.

«Представители многих команд приезжали знакомиться с базами на территории края. Всем нравятся условия размещения, климат, понятная транспортная логистика», — приводятся в сообщении его слова.