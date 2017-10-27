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20:02 (мск), источник: ТАСС

Делегация от сборной Испании 26 октября осматривала базу ЧМ-2018 в Краснодаре

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Представители сборной Испании 26 октября осматривали площадку футбольной академии «Краснодар», которая станет одной из баз для размещения команд — участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил ТАСС в пятницу источник в спортивных кругах Краснодара.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее испанская газета Marca сообщила, что сборная Испании рассматривает Академию футбольного клуба «Краснодар» в качестве предпочтительной тренировочной базы на чемпионате мира. Для испанцев важно, чтобы база находилась на стадионе, только 15 российских баз отвечают этому требованию. Однако часть из них находится в Москве, и испанцев не устраивает плотное движение транспорта в столице.

«Вчера они [представители сборной Испании] целый день были в Краснодаре, делегация их осматривала все, видимо, остались довольны. Это нормальная практика, прежде чем о чем-то предметно говорят, то приезжают и смотрят», — сказал источник ТАСС.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края со ссылкой на первого замминистра Сергея Мясищева отметила, что окончательное распределение по базам произойдет после жеребьевки в Москве 1 декабря.

«Представители многих команд приезжали знакомиться с базами на территории края. Всем нравятся условия размещения, климат, понятная транспортная логистика», — приводятся в сообщении его слова.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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