Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
28.10
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
28.10
Химки
Кубань
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
В любви к мучному обвинили гены
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
19:19 (мск), источник: ТАСС

ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда

Международная федерация футбола (ФИФА) в пятницу объявила призовой фонд чемпионата мира 2018 года — он составит $400 млн и станет самым большим в истории турнира. ТАСС рассказывает, сколько ФИФА и УЕФА платили национальным федерациям за участие на мировых первенствах и чемпионатах Европы раньше.

Источник: ИТАР-ТАСС

Призовой фонд чемпионата мира 1982 года в Испании составлял 42 млн швейцарских франков (CHF) — это $20,5 млн (здесь и далее — по курсу лондонского межбанковского рынка на первый день турнира), 1986 года в Мексике — 50 млн CHF ($25,9 млн), 1990 года в Италии — 70 млн CHF ($48,3 млн), 1994 года в США — 87 млн CHF ($63,4 млн).

Значительный скачок произошел после того, как ФИФА возглавил швейцарец Йозеф Блаттер (в начале 1998 года) — так, призовой фонд ЧМ-1998 во Франции равнялся 133 млн CHF ($89,5 млн). Заметный рост был и в дальнейшем: призовой фонд ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии — 199 млн CHF ($127 млн), ЧМ-2006 в Германии — 300 млн CHF ($244 млн).

Перед ЧМ-2010, который прошел в ЮАР, ФИФА выплатила по $1 млн каждой национальной ассоциации, чьи команды пробились в финальную стадию, а после — $40 млн клубам, делегировавшим в сборные игроков; в результате «чистый» призовой фонд турнира составил $348 млн. Перед бразильским ЧМ-2014 денежные выплаты стали выше — ассоциации, ставшие участниками финального этапа, получили по $1,5 млн, еще $100 млн было потрачено на страховки игроков. После турнира $70 млн было перечислено клубам. Все это сказалось на итоговом призовом фонде, который оказался совсем не намного больше, чем в 2010 году — $358 млн.

Наибольшую прибыль от ФИФА за счет выступления на одном чемпионате мира получил Немецкий футбольный союз — $35 млн благодаря победе сборной Германии в 2014 году. В 2018 году этот рекорд будет побит. Призовой фонд будет распределен следующим образом: национальным ассоциациям за выход их команд в 1/8 финала будет выплачено по $12 млн, за попадание в ¼ финала — $16 млн, за четвертое место — $22 млн, за третье — $24 млн, за второе — $28 млн, за первое — $38 млн. Все федерации, чьи сборные будут участвовать в финальной части ЧМ-2018, гарантированно получат по $8 млн. Средства будут выделены из доходов ФИФА от проведения чемпионата мира, которые, по предварительным прогнозам, составят $5 млрд.

Щедрый УЕФА

Для национальных ассоциаций чемпионат Европы даже выгоднее, чем первенство мира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантированно платит не только за участие, но и за победы (по €1 млн) и ничьи (по €500 тыс.), добытые на групповом этапе. В среднем одна федерация за счет выступления на чемпионате мира 2014 года получила от ФИФА $11,2 млн, а за счет участия в финальной части Евро-2016 — €12,5 млн (соответственно от УЕФА), а это $14,1 млн на момент начала турнира. Общий же призовой фонд чемпионата Европы-2016, проходившего во Франции, был €301 млн ($340 млн).

Что касается предыдущих турниров, то призовой фонд ЧЕ-2000 — 120 млн CHF ($72,9 млн), ЧЕ-2004 — 200 млн CHF ($158,8 млн), ЧЕ-2008 — €184 млн ($289 млн), ЧЕ-2012 — €196 млн ($244 млн). Призовые Евро-2012 оказался в долларах меньше, чем на Евро-2008 из-за курсовой разницы.

Другие турниры среди сборных менее привлекательны с финансовой точки зрения. К примеру, призовой фонд Кубка Америки 100-летия, проводившегося в 2016 году в США, составлял $21,5 млн (победителю было выплачено $6,5 млн), а призовой фонд проходившего в России летом 2017 года Кубка конфедераций равнялся $20 млн.

Призовые сборной России

Чемпионат Европы 2008 года стал для Российского футбольного союза (РФС) самым успешным не только с позиции результата. УЕФА перечислил РФС €14,5 млн ($ 22,8 млн на день старта турнира) — больше национальная команда не приносила ему ни до, ни после. €7,5 млн РФС заработал благодаря участию российской сборной в групповом этапе, по €1 млн — благодаря победам над греками (1:0) и шведами (2:0), €2 млн — благодаря попаданию в четвертьфинал, €3 млн — благодаря выходу в полуфинал.

Выступление сборной России на ЧМ-2002 принесло РФС 4,5 млн CHF ($2,9 млн), на ЧЕ-2002 — 8,5 млн CHF ($6,7 млн), на ЧЕ-2012 — €10,5 млн ($13 млн), на ЧМ-2014 — $9,5 млн (включая $1,5 млн за успешный отборочный этап), на ЧЕ-2016 — 8,5 млн евро ($9,6 млн), на Кубке конфедераций-2017 — $1,7 млн.

Деньги, полученные от участия в крупных турнирах, РФС выделяет на развитие детско-юношеского футбола, бонусы игрокам сборной (в зависимости от условий положения по премиальным, которое заключается накануне соревнований), внутренние нужды. ЧМ-2018, как уже было отмечено выше, принесет РФС не меньше $8 млн.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи и Саранске.

Илья Андреев.

 ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда
Победительница ЧМ-2017 гимнастка Пасека будет лечить травмированную спину в Германии
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство
Что будет с «Барселоной»? Каталония объявила о независимости
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Александр Емельяненко: Федя квакает в камышах, а потом прячется
Новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь