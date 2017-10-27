ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда

Источник: ИТАР-ТАСС

Призовой фонд чемпионата мира 1982 года в Испании составлял 42 млн швейцарских франков (CHF) — это $20,5 млн (здесь и далее — по курсу лондонского межбанковского рынка на первый день турнира), 1986 года в Мексике — 50 млн CHF ($25,9 млн), 1990 года в Италии — 70 млн CHF ($48,3 млн), 1994 года в США — 87 млн CHF ($63,4 млн).

Значительный скачок произошел после того, как ФИФА возглавил швейцарец Йозеф Блаттер (в начале 1998 года) — так, призовой фонд ЧМ-1998 во Франции равнялся 133 млн CHF ($89,5 млн). Заметный рост был и в дальнейшем: призовой фонд ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии — 199 млн CHF ($127 млн), ЧМ-2006 в Германии — 300 млн CHF ($244 млн).

Перед ЧМ-2010, который прошел в ЮАР, ФИФА выплатила по $1 млн каждой национальной ассоциации, чьи команды пробились в финальную стадию, а после — $40 млн клубам, делегировавшим в сборные игроков; в результате «чистый» призовой фонд турнира составил $348 млн. Перед бразильским ЧМ-2014 денежные выплаты стали выше — ассоциации, ставшие участниками финального этапа, получили по $1,5 млн, еще $100 млн было потрачено на страховки игроков. После турнира $70 млн было перечислено клубам. Все это сказалось на итоговом призовом фонде, который оказался совсем не намного больше, чем в 2010 году — $358 млн.

Наибольшую прибыль от ФИФА за счет выступления на одном чемпионате мира получил Немецкий футбольный союз — $35 млн благодаря победе сборной Германии в 2014 году. В 2018 году этот рекорд будет побит. Призовой фонд будет распределен следующим образом: национальным ассоциациям за выход их команд в 1/8 финала будет выплачено по $12 млн, за попадание в ¼ финала — $16 млн, за четвертое место — $22 млн, за третье — $24 млн, за второе — $28 млн, за первое — $38 млн. Все федерации, чьи сборные будут участвовать в финальной части ЧМ-2018, гарантированно получат по $8 млн. Средства будут выделены из доходов ФИФА от проведения чемпионата мира, которые, по предварительным прогнозам, составят $5 млрд.

Щедрый УЕФА

Для национальных ассоциаций чемпионат Европы даже выгоднее, чем первенство мира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантированно платит не только за участие, но и за победы (по €1 млн) и ничьи (по €500 тыс.), добытые на групповом этапе. В среднем одна федерация за счет выступления на чемпионате мира 2014 года получила от ФИФА $11,2 млн, а за счет участия в финальной части Евро-2016 — €12,5 млн (соответственно от УЕФА), а это $14,1 млн на момент начала турнира. Общий же призовой фонд чемпионата Европы-2016, проходившего во Франции, был €301 млн ($340 млн).

Что касается предыдущих турниров, то призовой фонд ЧЕ-2000 — 120 млн CHF ($72,9 млн), ЧЕ-2004 — 200 млн CHF ($158,8 млн), ЧЕ-2008 — €184 млн ($289 млн), ЧЕ-2012 — €196 млн ($244 млн). Призовые Евро-2012 оказался в долларах меньше, чем на Евро-2008 из-за курсовой разницы.

Другие турниры среди сборных менее привлекательны с финансовой точки зрения. К примеру, призовой фонд Кубка Америки 100-летия, проводившегося в 2016 году в США, составлял $21,5 млн (победителю было выплачено $6,5 млн), а призовой фонд проходившего в России летом 2017 года Кубка конфедераций равнялся $20 млн.

Призовые сборной России

Чемпионат Европы 2008 года стал для Российского футбольного союза (РФС) самым успешным не только с позиции результата. УЕФА перечислил РФС €14,5 млн ($ 22,8 млн на день старта турнира) — больше национальная команда не приносила ему ни до, ни после. €7,5 млн РФС заработал благодаря участию российской сборной в групповом этапе, по €1 млн — благодаря победам над греками (1:0) и шведами (2:0), €2 млн — благодаря попаданию в четвертьфинал, €3 млн — благодаря выходу в полуфинал.

Выступление сборной России на ЧМ-2002 принесло РФС 4,5 млн CHF ($2,9 млн), на ЧЕ-2002 — 8,5 млн CHF ($6,7 млн), на ЧЕ-2012 — €10,5 млн ($13 млн), на ЧМ-2014 — $9,5 млн (включая $1,5 млн за успешный отборочный этап), на ЧЕ-2016 — 8,5 млн евро ($9,6 млн), на Кубке конфедераций-2017 — $1,7 млн.

Деньги, полученные от участия в крупных турнирах, РФС выделяет на развитие детско-юношеского футбола, бонусы игрокам сборной (в зависимости от условий положения по премиальным, которое заключается накануне соревнований), внутренние нужды. ЧМ-2018, как уже было отмечено выше, принесет РФС не меньше $8 млн.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи и Саранске.