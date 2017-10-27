Ранее член совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что чемпионат мира среди клубов может быть реформирован, проведение в новом формате предварительно запланировано на 2021 год.

«Реформированный клубный чемпионат мира может заменить Кубок конфедераций, это одна из опций. У нас нет дополнительных дат в календаре, мы должны предпринимать какие-то действия для развития клубного футбола в мире. Это пока только идея, она будет обсуждаться, а решение может быть принято в марте следующего года», — сказал Инфантино.