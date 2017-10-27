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14:27 (мск), источник: ТАСС

Реформированный клубный чемпионат мира может заменить Кубок конфедераций

КАЛЬКУТТА /Индия/, 27 октября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Видоизмененный чемпионат мира по футболу среди клубов может заменить в международном календаре Кубок конфедераций. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее член совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что чемпионат мира среди клубов может быть реформирован, проведение в новом формате предварительно запланировано на 2021 год.

«Реформированный клубный чемпионат мира может заменить Кубок конфедераций, это одна из опций. У нас нет дополнительных дат в календаре, мы должны предпринимать какие-то действия для развития клубного футбола в мире. Это пока только идея, она будет обсуждаться, а решение может быть принято в марте следующего года», — сказал Инфантино.

Кубок конфедераций проводится раз в четыре года, за год до чемпионата мира.

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