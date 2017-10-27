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14:51 (мск), источник: Интерфакс

Строители завершили благоустройство территории на «Екатеринбург-Арене»

Екатеринбург. 27 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Компания «Синара-Девелопмент» (девелоперское подразделение группы «Синара») закончила благоустройство территории спортивного объекта к ЧМ-2018 в Екатеринбурге, сообщает центр Общественных связей группы «Синара».

Источник: РИА "Новости"

На прилегающем к «Екатеринбург-Арене» участке высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тысяч кустарников, обустроено 180 кв. м альпийских горок и 340 кв. м многолетних цветников.

Вокруг спорткомплекса организована беговая дорожка длиной 800 метров, выполненная из прорезиненного антискользящего покрытия. Отмечается, что зимой дорожку можно будет заливать и использовать для катания на коньках.

На данный момент специалисты приступили к пуско-наладочным работам архитектурной подсветки «Екатеринбург-Арены».

«Тестирование медиафасада проводится в вечернее время: проверяется работа всего оборудования, установленного по периметру фасада, а также системы управления визуальными эффектами, включаются различные цветовые режимы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на перфорированные панели фасада смонтировано более 6 тыс. специальных диодных ламп с низким энергопотреблением и свыше 18 тысяч метров кабеля. Все архитектурное освещение стадиона будет потреблять не более 80 кВт.

По графику архитектурная подсветка «Екатеринбург-Арены» должна заработать в ноябре текущего года.

На спортивном объекте также продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях, где будут оборудованы 16 буфетов и 24 пункта продажи напитков и снеков. Одновременно с этим пространство внутри и снаружи стадиона оформляется системами навигации.

«Мы уделяем особое внимание созданию комфортных и безопасных условий на всей территории спорткомплекса. Немаловажным считаем для себя и эстетическую составляющую стадиона, поэтому на стенах внутри стадиона появятся интересные тематические графические картины, которые придадут индивидуальность каждой трибуне», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева.

Кроме того, вокруг стадиона компания возвела четыре постоянные входные группы по 110 метров каждая и две временные. Установленные в них рамки досмотра позволят проверять входящих на все возможные опасные и запрещенные предметы.

Общая площадь благоустройства составила около 8 га. В сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей. Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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