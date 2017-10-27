Ситуация с отсутствием у России телеправ на ЧМ-2018 была отмечена на совете ФИФА

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Калькутте состоялось заседание совета ФИФА. Сорокин был избран в совет ФИФА в сентябре, для него это было первое заседание.

«В докладе на заседании совета было отмечено, что Россия остается среди стран, которые не приобрели права на [трансляции матчей] ЧМ-2018. Также они не реализованы, в частности, в Италии, Испании, Таиланде, Китае, Кубе и других странах. Причины не назывались, просто констатация факта», — сказал Сорокин. «Переговоры по приобретению Россией телеправ идут, надеюсь, что вскоре они успешно завершатся», — добавил Сорокин.

По словам Сорокина, в докладе было отмечено, что в целом финансовая ситуация в ФИФА стабильна. «Все прогнозные цифры постепенно исполняются, по этой части наблюдается хороший темп. Доходы и расходы держатся под контролем», — отметил он.

Права на трансляцию матчей Кубка конфедераций у ФИФА приобрел консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».