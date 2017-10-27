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12:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании рассматривает Академию ФК «Краснодар» в качестве базы на ЧМ-2018

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сборная Испании планирует использовать Академию футбольного клуба «Краснодар» в качестве тренировочной базы на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Сообщается, что ассистенты главного тренера сборной Хулена Лопетеги посетили РФ с целью подготовки к товарищескому матчу против сборной России, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 ноября, и поиска места, где сборная Испании сможет поселиться во время чемпионата мира в России. Приоритетом для испанцев является Академия ФК «Краснодар», и переговоры находятся в решающей стадии.

Основной причиной того, что выбор чемпионов мира 2010 года пал на Краснодар, является то, что для испанцев важно, чтобы база находилась на стадионе. На аналогичных базах испанцы жили в ЮАР в 2010 году и Бразилии в 2014 году, но не на чемпионате Европы во Франции в 2016 году.

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила сборным список из 67 возможных вариантов, где команды могут поселиться во время ЧМ-2018. Только 15 отвечают требованием испанцев о расположении базы. Шесть из 15 находятся в Москве, но испанцев не устраивает плотное движение транспорта в столице.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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