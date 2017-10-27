Сборная Испании рассматривает Академию ФК «Краснодар» в качестве базы на ЧМ-2018

Сообщается, что ассистенты главного тренера сборной Хулена Лопетеги посетили РФ с целью подготовки к товарищескому матчу против сборной России, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 ноября, и поиска места, где сборная Испании сможет поселиться во время чемпионата мира в России. Приоритетом для испанцев является Академия ФК «Краснодар», и переговоры находятся в решающей стадии.

Основной причиной того, что выбор чемпионов мира 2010 года пал на Краснодар, является то, что для испанцев важно, чтобы база находилась на стадионе. На аналогичных базах испанцы жили в ЮАР в 2010 году и Бразилии в 2014 году, но не на чемпионате Европы во Франции в 2016 году.

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила сборным список из 67 возможных вариантов, где команды могут поселиться во время ЧМ-2018. Только 15 отвечают требованием испанцев о расположении базы. Шесть из 15 находятся в Москве, но испанцев не устраивает плотное движение транспорта в столице.