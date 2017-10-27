Посол Аргентины в РФ уверен в безопасности проведения ЧМ-2018

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«Я не сомневаюсь, что российское правительство и Российский футбольный союз полностью гарантируют безопасность чемпионата мира, болельщиков и туристов, — сказал Лагорио. — Настаиваю на том, что российское правительство гарантирует максимально возможный уровень безопасности на турнире, и хотел бы хотел призвать всех к спокойствию и попросить людей, которые приедут в Россию со всего мира, вести себя так, чтобы не возникло никаких проблем».

«В России уже проходил Кубок конфедераций, и все прошло хорошо, уверен, с чемпионатом мира тоже все будет гладко», — подчеркнул он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Ранее директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что безопасности на турнире будет уделено большое внимание.