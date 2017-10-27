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00:31 (мск), источник: ТАСС

Совет ФИФА обсудит призовые чемпионата мира 2018 года

ТАСС, 27 октября. Заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА) открывается в пятницу в индийской Калькутте. В повестке дня — обсуждение суммы призовых выплат на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Заседание станет первым в качестве члена совета ФИФА для генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, который был избран в сентябре. В повестке дня совета ФИФА — доклады руководителей различных комиссий ФИФА по итогам их предыдущих заседаний. После выступления представителя финансового комитета ФИФА будет обсуждаться вопрос призовых выплат на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в 11 российских городах. Совет также утвердит предыдущие решения своего бюро.

В повестке дня совета — обсуждение регламентов различных турниров под эгидой ФИФА и утверждение их дат. Совет обсудит формат отборочного турнира футбольных команд летней Олимпиады 2020 года в Токио, а также стратегию развития юношеского и женского футбола, клубных соревнований.

На совете в Индии будет обсуждаться заявочный процесс чемпионата мира 2026 года, главным претендентом на его проведение является совместная заявка США, Канады и Мексики.

Совет приурочен к решающим матчам чемпионата мира среди юношей до 17 лет, где в Калькутте в воскресенье в финале встретятся команды Англии и Испании, а за третье место сыграют сборные Бразилии и Мали. Заседание пройдет 27 и 28 октября.

Совет ФИФА был создан в результате реформирования международной федерации и заменил ранее действовавший исполнительный комитет, при этом исполнительной властью не наделен. Как отмечается на официальном сайте ФИФА, его функции — выработка стратегии и контроль. В совет входят президент федерации Джанни Инфантино, почетный вице- президент Дэвид Чунг, шесть вице-президентов — глав континентальных конфедераций, включая президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, а также 29 обычных членов, включая представителя России Алексея Сорокина.

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