Монтаж светодиодных экранов завершен на строящейся к ЧМ-2018 арене в Волгограде

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты завершили монтаж двух светодиодных экранов, предназначенных для отображения хронометража, счета, видеоповторов матча, трансляции видеозаставок и так далее. Экраны размером 17×9 метров каждый расположены в верхней точке трибун между секторами B и С, A и D», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что месторасположение конструкций, их размер и технические характеристики позволят зрителям видеть изображение высокого качества с самых отдаленных мест независимо от направления обзора и при любых погодных условиях.

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«Декоративный фасад в виде сетки из нержавеющей стали будет установлен с внутренней стороны металлической “короны” стадиона на площади 30 тысяч квадратных метров. Каркас для сетки сформируют пересекающиеся стальные канаты (тросы), которые крепятся к фасаду арены. Сетка будет зафиксирована на тросовую систему при помощи более 19 тысяч стальных колец», — подчеркнул представитель компании.

Кроме того, фасад будет играть роль барьера для рассеивания воздушных потоков.

Параллельно специалисты завершают монтаж мембраны белого и синего цветов над фойе и трибунами стадиона и системы водоотведения с кровли. Продолжается комплекс работ по уходу за газоном и его подготовке к прошивке. Идет установка зрительских кресел на трибуны стадиона (смонтировано более 27 тысяч кресел), монтаж инженерных систем и оборудования, окраска металлоконструкций.