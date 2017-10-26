Прошивка газона завершилась на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

«Завершились работы по стабилизации корневой системы искусственными нитями, — говорится в сообщении. — Технология прошивки была разработана в Нидерландах. Она позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами».
Площадь участка прошивки составила 8 тыс. кв. м, для прошивки было использовано около 48 тыс. км искусственного волокна. На данный момент на 45-тысячной арене продолжается монтаж зрительских кресел, уже установлено более 37 тыс. сидений.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей мирового первенства, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.