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21:46 (мск), источник: ТАСС

Прошивка газона завершилась на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

ТАСС, 26 октября. Процедура прошивки газона завершилась на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, данное мероприятие является финальным этапом подготовки футбольного поля. Об этом сообщает портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании ''Стройтрансгаз'', выступающей генеральным подрядчиком строительства.

Источник: РИА "Новости"

«Завершились работы по стабилизации корневой системы искусственными нитями, — говорится в сообщении. — Технология прошивки была разработана в Нидерландах. Она позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами».

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Площадь участка прошивки составила 8 тыс. кв. м, для прошивки было использовано около 48 тыс. км искусственного волокна. На данный момент на 45-тысячной арене продолжается монтаж зрительских кресел, уже установлено более 37 тыс. сидений.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей мирового первенства, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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