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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России сыграет на ЧМ по футболу 7×7 с США

Любительская сборная России в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 7×7 в Гватемале встретится с командой США.

Источник: РИА "Новости"

По регламенту, команды групп, в которых представлено по три команды, после внутреннего кругового турнира должны провести по одной стыковой игре со сборными аналогичной подгруппы.

Изначально, по регламенту соревнований, лидер группы В должен был сыграть с лидером группы D (где выступает Россия), второе место — со вторым местом, третье — с третьим. При этом набранные очки идут в зачёт своих подгрупп.

При таком раскладе, учитывая, что главным показателем при равенстве очков является число забитых мячей, лидер своей группы теоретически после стыкового тура мог остаться без плей-офф, куда выходят два первых места.

Кроме того, победители групп В и D теоретически могут встретиться между собой в полуфинале, а потому их матч на групповом этапе выглядит странно.

После консультаций со специалистами организаторы приняли решение поменять регламент соревнований, и в итоге лидеры групп сыграют с третьими командами, в то время как для вторых мест ничего не поменялось.

Таким образом, 27 октября в 02:00 мск сборная России встретится в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу 7×7 с национальной командой США.

Выход в четвертьфинал подопечные Дмитрия Смирнова себе уже обеспечили, но первое место, учитывая, что конкуренты играют позже, им гарантирует только победа в основное время.

Если Россия выйдет в четвертьфинал с первого места, она сыграет с Францией, в случае выхода со второй позиции соперниками россиян будут мексиканцы.

Накануне сборная России провела товарищеский матч с Бразилией и выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Сергея Харламова. Сборная Бразилии переиграла американцев на групповом этапе со счётом 6:3.

Положение в группе А: 1. Мексика — 9 очков (3 игры), 2. Франция — 6 (3), 3. Индия — 3 (3), 4. Марокко — 0 (3).

Положение в группе В: 1. Россия — 5 (2), 2. Перу — 4 (2), 3. Эквадор — 0 (2).

Положение в группе С: 1. Гватемала — 9 (3), 2. Уругвай — 6 (3), 3. Коста-Рика — 3 (3), 4. Канада — 0 (3).

Положение в группе D: 1. Аргентина — 6 (2), 2. Бразилия — 3 (2), 3. США — 0 (2).

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