Сборная России сыграет на ЧМ по футболу 7×7 с США
Любительская сборная России в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 7×7 в Гватемале встретится с командой США.
Любительская сборная России в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 7×7 в Гватемале встретится с командой США.
По регламенту, команды групп, в которых представлено по три команды, после внутреннего кругового турнира должны провести по одной стыковой игре со сборными аналогичной подгруппы.
Изначально, по регламенту соревнований, лидер группы В должен был сыграть с лидером группы D (где выступает Россия), второе место — со вторым местом, третье — с третьим. При этом набранные очки идут в зачёт своих подгрупп.
При таком раскладе, учитывая, что главным показателем при равенстве очков является число забитых мячей, лидер своей группы теоретически после стыкового тура мог остаться без
Кроме того, победители групп В и D теоретически могут встретиться между собой в полуфинале, а потому их матч на групповом этапе выглядит странно.
После консультаций со специалистами организаторы приняли решение поменять регламент соревнований, и в итоге лидеры групп сыграют с третьими командами, в то время как для вторых мест ничего не поменялось.
Таким образом, 27 октября в 02:00 мск сборная России встретится в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу 7×7 с национальной командой США.
Выход в четвертьфинал подопечные Дмитрия Смирнова себе уже обеспечили, но первое место, учитывая, что конкуренты играют позже, им гарантирует только победа в основное время.
Если Россия выйдет в четвертьфинал с первого места, она сыграет с Францией, в случае выхода со второй позиции соперниками россиян будут мексиканцы.
Накануне сборная России провела товарищеский матч с Бразилией и выиграла со счётом 1:0 благодаря голу Сергея Харламова. Сборная Бразилии переиграла американцев на групповом этапе со счётом 6:3.
Положение в группе А: 1. Мексика — 9 очков (3 игры), 2. Франция — 6 (3), 3. Индия — 3 (3), 4. Марокко — 0 (3).
Положение в группе В: 1. Россия — 5 (2), 2. Перу — 4 (2), 3. Эквадор — 0 (2).
Положение в группе С: 1. Гватемала — 9 (3), 2. Уругвай — 6 (3), 3.
Положение в группе D: 1. Аргентина — 6 (2), 2. Бразилия — 3 (2), 3. США — 0 (2).