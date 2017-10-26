Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
19:52 (мск), источник: ТАСС

ЧМ по футболу стал четвертым в рейтинге самых дорогих спортивных событий

ТАСС, 26 октября. Чемпионат мира по футболу расположился на четвертой строчке рейтинга самых дорогих спортивных событий в мире, опубликованного американским журналом Forbes.

Источник: РИА "Новости"

Мировое первенство оценивается в $229 млн, по сравнению с предыдущим годом сумма не изменилась. Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в России.

Лидирует в рейтинге Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), он оценивается в $663 млн (+5,2%). НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 111,3 млн человек. Перерывы между четвертями финального матча считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика стоит порядка $5 млн.

Второе место в рейтинге занимают летние Олимпийские игры — $419 млн (+14,5%), третье — зимняя Олимпиада — $285 (без изменений).

 Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в России во время ЧМ-2018
Путин поручил разработать подпрограмму "Развитие футбола в РФ" с учетом наследия ЧМ-2018
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу на матч РФПЛ
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Матч «Спартака» в ЛЧ - самый популярный по числу телезрителей
Бывший футболист сборной Франции раскритиковал игру Неймара
Кокорин: С Божовичем у нас не срослось
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь