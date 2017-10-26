ЧМ по футболу стал четвертым в рейтинге самых дорогих спортивных событий
ТАСС, 26 октября. Чемпионат мира по футболу расположился на четвертой строчке рейтинга самых дорогих спортивных событий в мире, опубликованного американским журналом Forbes.
ТАСС, 26 октября. Чемпионат мира по футболу расположился на четвертой строчке рейтинга самых дорогих спортивных событий в мире, опубликованного американским журналом Forbes.
Мировое первенство оценивается в $229 млн, по сравнению с предыдущим годом сумма не изменилась. Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в России.
Лидирует в рейтинге Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), он оценивается в $663 млн (+5,2%). НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 111,3 млн человек. Перерывы между четвертями финального матча считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика стоит порядка $5 млн.
Второе место в рейтинге занимают летние Олимпийские игры — $419 млн (+14,5%), третье — зимняя Олимпиада — $285 (без изменений).