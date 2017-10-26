Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.10
Сассуоло0
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус4
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
25.10
Рома1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
25.10
Дженоа2
Наполи3
Футбол. Зарубежный
25.10
Фиорентина3
Торино0
Футбол. Зарубежный
25.10
Болонья1
Лацио2
Все события
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
19:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в России во время ЧМ-2018

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу среди болельщиков, предварительно, должен пройти в России в конце июня 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат мира среди болельщиков проводиться будет. Его регламент находится на согласовании в РФС (Российский футбольный союз), так как этот проект мы делаем под его эгидой. Мы предварительно рассматриваем даты финального этапа в период между групповым турниром чемпионата мира и играми на выбывание — это 29—30 июня, кроме того, у нас есть идея организации масштабного квалификационного турнира, это 48 матчей в городах-организаторах чемпионата мира. Также сейчас работаем над организацией отбора в состав российской команды», — сказал Латыпов.

«Если, например, Англия играет с Германией, то нам бы хотелось устроить матч среди болельщиков этих сборных. Но вопрос в том, будет ли у болельщиков такое желание, и что делать, если желающих сыграть будет немного. Задача чемпионата мира среди болельщиков — это продвижение чемпионата мира как в России, так и за рубежом», — отметил собеседник ТАСС.

1 июля 2017 года в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций прошел турнир среди болельщиков сборных России, Италии, Кипра, Камеруна, Чили. В нем также приняли участие смешанные команды, составленные из граждан стран Африки, Латинской Америки. Победу одержала сборная Италии, обыгравшая в финальном матче команду российских болельщиков (1:0). Одним из организаторов соревнований был Российский футбольный союз.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.

 Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в России во время ЧМ-2018
Путин поручил разработать подпрограмму "Развитие футбола в РФ" с учетом наследия ЧМ-2018
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Матч «Спартака» в ЛЧ - самый популярный по числу телезрителей
Бывший футболист сборной Франции раскритиковал игру Неймара
Кокорин: С Божовичем у нас не срослось
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь