Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в России во время ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат мира среди болельщиков проводиться будет. Его регламент находится на согласовании в РФС (Российский футбольный союз), так как этот проект мы делаем под его эгидой. Мы предварительно рассматриваем даты финального этапа в период между групповым турниром чемпионата мира и играми на выбывание — это 29—30 июня , кроме того, у нас есть идея организации масштабного квалификационного турнира, это 48 матчей в городах-организаторах чемпионата мира. Также сейчас работаем над организацией отбора в состав российской команды», — сказал Латыпов.

«Если, например, Англия играет с Германией, то нам бы хотелось устроить матч среди болельщиков этих сборных. Но вопрос в том, будет ли у болельщиков такое желание, и что делать, если желающих сыграть будет немного. Задача чемпионата мира среди болельщиков — это продвижение чемпионата мира как в России, так и за рубежом», — отметил собеседник ТАСС.

1 июля 2017 года в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций прошел турнир среди болельщиков сборных России, Италии, Кипра, Камеруна, Чили. В нем также приняли участие смешанные команды, составленные из граждан стран Африки, Латинской Америки. Победу одержала сборная Италии, обыгравшая в финальном матче команду российских болельщиков (1:0). Одним из организаторов соревнований был Российский футбольный союз.