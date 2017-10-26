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19:17 (мск), источник: Р-Спорт

Кабмин до 18 декабря внесет в ГД проект об ответственности за подделку билетов на ЧМ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство РФ должно разработать и внести в Госдуму до 18 декабря проект федерального закона об административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу и их подделку, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина кабинету министров.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018, предложенный Минспортом, в нем штрафы за спекуляцию установлены в диапазоне от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, за реализацию поддельных билетов — от 50 тысяч до 1,5 миллионов. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

«Разработать и внести в Государственную Думу… проекты федеральных законов, предусматривающие: установление административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года или документов, дающих право на их получение», — сообщается в документе.

Кроме того, в поручении уточняется, что закон должен предусмотреть ответственность за продажу поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение входных билетов.

Кроме того, Путин поручил установить возможности въезда иностранных зрителей в РФ в период за десять дней до даты проведения первого матча ЧМ-2018 и до дня проведения последнего матча турнира по действительным документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Также, как отмечается в поручении, представителям аккредитованных СМИ будет предоставлено право бесплатного проезда железнодорожным транспортом в дополнительных поездах аккредитованным представителям СМИ.

Срок исполнения поручений — 18 декабря 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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