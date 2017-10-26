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18:29 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Контрольному управлению к 15 января 2018 года подготовить доклад о готовности объектов чемпионата мира по футболу. Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», состоявшегося 3 октября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

«Контрольному управлению президента РФ обеспечить контроль за завершением в установленные сроки строительства (реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры для проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля. «Доклад — 15 января 2018 г., далее — ежеквартально», — отмечается в поручении.

Путин также распорядился «предусмотреть в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, сооружаемых к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, участие представителей Роспотребнадзора».

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