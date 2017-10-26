Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Контрольному управлению к 15 января 2018 года подготовить доклад о готовности объектов чемпионата мира по футболу. Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», состоявшегося 3 октября 2017 года.