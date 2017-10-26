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18:28 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ» с учетом наследия ЧМ-2018

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 30 мая следующего года разработать документ о развитии футбола в России с учетом использования наследия чемпионата мира 2018 года. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Разработать и утвердить… подпрограмму “Развитие футбола в Российской Федерации”… [в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта], предусмотрев, начиная с 2019 года, дополнительные ассигнования из федерального бюджета», — говорится в поручении, касающемся, в том числе, использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Срок выполнения поручения — 30 мая 2018 года, указано в документе.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о возможности выделения, начиная с 2019 года, субсидий из федерального бюджета на «финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске на условиях создания механизмов их перехода на самоокупаемость».

Кроме того, при доработке проекта бюджета на 2018 г. и плановый период 2019—2020 гг... должно быть предусмотрено в необходимом объеме финансирование расходов на бесплатный проезд представителей СМИ между городами, принимающими матчи ЧМ, а также финансирование мероприятий по обеспечению безопасности соревнований.

Поручения главы государства даны по итогам состоявшегося 3 октября совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

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