Путин поручил внести законопроект о безвизовом въезде в РФ болельщиков на ЧМ-2018

Согласно поручению, иностранным болельщикам должна быть открыта возможность приехать в РФ в период, начинающийся за десять дней до матча открытия чемпионата и заканчивающийся в день финала, «по действительным документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронном виде». Кроме того, во время ЧМ-2018 представителям СМИ должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железной дороге в дополнительных поездах, осуществляющих перевозки между городами, где проходят матчи.