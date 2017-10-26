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18:12 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил внести законопроект о безвизовом въезде в РФ болельщиков на ЧМ-2018

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 18 декабря внести в Госдуму законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в РФ во время чемпионата мира по футболу 2018 года иностранных болельщиков, имеющих персонифицированную карту зрителя. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Согласно поручению, иностранным болельщикам должна быть открыта возможность приехать в РФ в период, начинающийся за десять дней до матча открытия чемпионата и заканчивающийся в день финала, «по действительным документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя как на бумажном носителе, так и в электронном виде». Кроме того, во время ЧМ-2018 представителям СМИ должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железной дороге в дополнительных поездах, осуществляющих перевозки между городами, где проходят матчи.

В этом же поручении Путин указал на необходимость разработать законопроект, устанавливающий «особенности оборота алкогольной продукции, предназначенной для гостей» мероприятий ЧМ-2018.

Кроме того, президент поручил внести в Госдуму законопроект об ответственности за незаконную продажу входных билетов на матчи ЧМ или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных входных билетов. Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, в настоящее время проект такого закона уже прошел одобрение профильной комиссии кабмина.

Срок выполнения данных поручений установлен до 18 декабря текущего года.

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