Минкомсвязь разработала новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018

Источник: Минкомсвязь России

«Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир», — сказал заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. О начале регистрации на получение паспорта болельщика будет сообщено позднее.

Читайте также Путин поручил внести законопроект о безвизовом въезде в РФ болельщиков на ЧМ-2018

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.