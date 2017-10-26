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18:24 (мск), источник: ТАСС

Минкомсвязь разработала новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018

ТАСС, 26 октября. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало новый дизайн паспорта болельщика, который будет использоваться во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Минкомсвязь России

«Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир», — сказал заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. О начале регистрации на получение паспорта болельщика будет сообщено позднее.

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Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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