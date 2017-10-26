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17:52 (мск), источник: Р-Спорт

Кубок чемпионата мира торжественно встретили в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 26 окт — РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу в четверг прибыл в Воронеж; церемонию приветствия открыл спикер областной думы Владимир Нетёсов, отметив, что встречать главный футбольный трофей планеты — большая честь для столицы Черноземья.

Источник: РИА "Новости"

Воронеж стал 12-й остановкой в маршруте тура кубка по России. Презентация кубка прошла на стадионе Профсоюзов.

Как сообщает воронежская облдума, спортивный праздник начался парадом детских футбольных команд. Спикер регионального парламента Владимир Нетёсов открыл церемонию приветственным словом. Он отметил, что принимать кубок в столице Черноземья — огромная честь и важнейшее событие для всех любителей спорта и особенно для футбольных болельщиков региона, потому что уже следующим летом Воронеж примет игроков чемпионата мира по футболу, разместив тренировочные базы на обновленных стадионах «Чайка» и «Локомотив».

«Сегодня в Воронежской области более половины жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. И самым популярным игровым видом спорта остается футбол. Он объединяет болельщиков и спортсменов не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что все говорим на одном языке — языке футбола», — сказал Нетёсов.

Он выразил мнение, что проведение мирового первенства даст еще больший стимул для приобщения молодежи региона к спорту и здоровому образу жизни.

Спикер облдумы подчеркнул, что в Воронежской области созданы все условия для занятий игровыми видами спорта: построены десятки современных стадионов, открыты футбольные поля, отвечающие мировым стандартам, огромное внимание уделяется повышению квалификации тренеров.

Присутствовавший на церемонии посол чемпионата мира, бывший игрок ФК «Локомотив», ЦСКА и сборной России Дмитрий Сенников заявил, что ему очень приятно находиться в Воронеже.

«Ведь этот город знаменит своими футбольными традициями. А о популярности этого вида спорта говорят всегда заполненные трибуны стадионов во время матчей любого уровня», — сказал футболист.

Традиционный тур кубка чемпионата мира по футболу в этот раз длится с сентября по декабрь 2017 года и является самым длинным в истории. Трофей побывает в городах РФ, а затем отправится за рубеж и с января объедет более 50 стран. В мае 2018 года кубок вернется в Россию и посетит еще девять городов. Тур охватит всю страну от Владивостока до Калининграда и завершится в Москве прямо перед стартом чемпионата мира.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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