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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018

В сети появилась фотография официального мяча чемпионата мира 2018 года.

Официально мяч будет презентован позже. Как сообщает Footy Headines, предположительно, это произойдет 1 декабря после жеребьевки финального турнира ЧМ.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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