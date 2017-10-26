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В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018
В сети появилась фотография официального мяча чемпионата мира 2018 года.
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В сети появилась фотография официального мяча чемпионата мира 2018 года.
Официально мяч будет презентован позже. Как сообщает Footy Headines, предположительно, это произойдет 1 декабря после жеребьевки финального турнира ЧМ.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.