Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Футболисты сборной Испании победили команду Мали в полуфинале юношеского ЧМ
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. В составе победителей голы забили Абель Руис (19-я минута — с пенальти, 43) и Ферран Торрес (71). У проигравших отличился Лассана Н’Диайе (74).
В финале турнира сборная Испании 28 октября сыграет с командой Англии. В матче за третье место в этот же день встретятся сборные Бразилии и Мали.