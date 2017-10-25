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21:19 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Испании победили команду Мали в полуфинале юношеского ЧМ

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Сборная Испании по футболу победила команду Мали в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков не старше 17 лет, который проходит в Индии.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. В составе победителей голы забили Абель Руис (19-я минута — с пенальти, 43) и Ферран Торрес (71). У проигравших отличился Лассана Н’Диайе (74).

В финале турнира сборная Испании 28 октября сыграет с командой Англии. В матче за третье место в этот же день встретятся сборные Бразилии и Мали.

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