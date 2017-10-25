Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — самая важная цель в жизни

Рауш, имеющий гражданство РФ и Германии, дебютировал за сборную России 3 сентября в товарищеском матче с московским «Динамо» (3:0). 27 сентября ФИФА официально разрешила 27-летнему игроку выступать за сборную России. В октябре Рауш сыграл за российскую национальную команду в товарищеских матчах со сборными Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

«Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную. Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира. Сыграть на чемпионате мира-2018 — самая важная цель моей жизни. Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты», — сказал Рауш, слова которого приводятся на сайте ФИФА.