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Баттл: главный тренер сборной России против главной звезды
Главный тренер Елена Фомина раскритиковала игру Надежды Карповой, а игрок «Валенсии» ей ответила.
Главный тренер Елена Фомина раскритиковала игру Надежды Карповой, а игрок «Валенсии» ей ответила.
Сборная России не смогла дома обыграть Уэльс, после матча главный тренер россиянок Елена Фомина не стала искать мягких слов в адрес главной звезды нашей команды — Надежды Карповой из «Валенсии».
— К сожалению, лидер нашей сборной, Надежда Карпова не проявила себя никак, хотя имела преимущество в росте. От нее не увидели ярких действий в атаке.
— С чем связываете ее плохую игру?
— Мне сложно проводить параллель с переездом в «Валенсию» или говорить, что на сегодня она не готова защищать честь страны и играть за сборную… Возможно, она думает о себе, результатах в клубе. Может быть, связано не с этим. Но на нее была надежда, большая часть игры шла через нее. Но она не справилась с таким шумом вокруг себя.
Надежда Карпова в смешанной зоне моментально ответила на критику и посетовала на неверную тактику. Кажется, в сборной может возникнуть конфликт.
— 90 минут вы контролировали ход игры. Что не получилось?
— У нас была установка делать больше подач с фланга. Поэтому и не смогли забить — мало было точных передач. Нужно было
— Главный тренер на
— Лично от меня? Честно говоря, не знаю, как это прокомментировать. Я пыталась открываться в недодачу — она говорила, что не надо так делать. Если я пыталась искать мяч — она говорила, что надо только за спину сопернице уходить. Если я смещалась на фланг — она снова говорила, что так делать не надо. В общем, только верховые передачи должна была замыкать. А как ее замкну, если их нет? Первый игрок не перебивается. Будем работать, нам есть к чему стремиться.
— Непросто было перестроиться на такие погодные условия после солнечной Испании? — в Петербурге 24 октября при температуре «+1» шел дождь и снег.
— Ничего сложного. Сложнее было перестроиться на другой футбол, потому что в Испании мы стараемся больше играть в пас. Игра идет быстро и в одно касание, а сейчас пришлось бегать без мяча и просто смотреть на него, пока он
«Честно говоря, не смотрю мужской футбол».
Совсем другое настроение было у сборной Уэльса: их тренер Джейн Ладлоу сначала с юмором подошла к тому, что опоздал переводчик.
— Я русского не знаю, к сожалению! — задорно рассмеялась она.
А потом на провокационный вопрос о неназначенном пенальти сказала: «Я доверяю судьям!».
— Вы смотрели матч мужской Лиги чемпионов «Ливерпуля» против «Спартака»? — неожиданно спросили журналисты.
— Если честно, я не смотрю мужской футбол! Концентрируюсь на нашей команде, — прямо и с улыбкой ответила Ладлоу.
Зато форвард сборной Уэльса и «Ливерпуля» Наташа Хардинг рассказала о хороших отношениях с командой Юргена Клоппа.
— Вы играете в «Ливерпуле». Часто пересекаетесь с мужской командой?
— Весьма часто. Когда приезжаем в Академию, видим, как игроки тренируются. Они приятные ребята и поддерживают нас.
— Ваша радость после финального свистка была такой, словно чемпионат мира выиграли.
— Мы сюда приезжали за одним очком, знали, что будет тяжело. Сборная России — очень хорошая команда, в рейтинге она стоит выше нас. Так что одно набранное очко значит для нас многое, это говорит о том, как мы растем. Если еще возьмем очки дома — будет прекрасно.