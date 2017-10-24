Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер2
Сампдория0
Футбол. Кубок России
25.10
СКА-Хабаровск
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
25.10
Тамбов
Авангард К
Футбол. Кубок России
25.10
Шинник
Олимпиец
Футбол. Кубок России
25.10
Ростов
Амкар
Все события
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
РФС подтвердил, что матч Россия — Испания пройдет в Петербурге
Шлеменко заявил, что у него «украли победу» в бою с Мусаси
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Медведева — лучшая в Москве
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
22:27 (мск), источник: Советский спорт

Баттл: главный тренер сборной России против главной звезды

Главный тренер Елена Фомина раскритиковала игру Надежды Карповой, а игрок «Валенсии» ей ответила.

Сборная России не смогла дома обыграть Уэльс, после матча главный тренер россиянок Елена Фомина не стала искать мягких слов в адрес главной звезды нашей команды — Надежды Карповой из «Валенсии».

— К сожалению, лидер нашей сборной, Надежда Карпова не проявила себя никак, хотя имела преимущество в росте. От нее не увидели ярких действий в атаке.

— С чем связываете ее плохую игру?
— Мне сложно проводить параллель с переездом в «Валенсию» или говорить, что на сегодня она не готова защищать честь страны и играть за сборную… Возможно, она думает о себе, результатах в клубе. Может быть, связано не с этим. Но на нее была надежда, большая часть игры шла через нее. Но она не справилась с таким шумом вокруг себя.

Надежда Карпова в смешанной зоне моментально ответила на критику и посетовала на неверную тактику. Кажется, в сборной может возникнуть конфликт.

— 90 минут вы контролировали ход игры. Что не получилось?
— У нас была установка делать больше подач с фланга. Поэтому и не смогли забить — мало было точных передач. Нужно было все-таки вскрывать их пасом через центр. Немного прогадали с тактикой. Тем более, 10 человек у них сидят внизу и хорошо играют головой — очень тяжело их вскрыть, ведь Уэльс играет в английский футбол.

— Главный тренер на пресс-конференции сказал, что ожидал от вас большего.
— Лично от меня? Честно говоря, не знаю, как это прокомментировать. Я пыталась открываться в недодачу — она говорила, что не надо так делать. Если я пыталась искать мяч — она говорила, что надо только за спину сопернице уходить. Если я смещалась на фланг — она снова говорила, что так делать не надо. В общем, только верховые передачи должна была замыкать. А как ее замкну, если их нет? Первый игрок не перебивается. Будем работать, нам есть к чему стремиться.

— Непросто было перестроиться на такие погодные условия после солнечной Испании? — в Петербурге 24 октября при температуре «+1» шел дождь и снег.
— Ничего сложного. Сложнее было перестроиться на другой футбол, потому что в Испании мы стараемся больше играть в пас. Игра идет быстро и в одно касание, а сейчас пришлось бегать без мяча и просто смотреть на него, пока он туда-сюда из фланга во фланг мечется, — посокрушалась Карпова.

«Честно говоря, не смотрю мужской футбол».

Совсем другое настроение было у сборной Уэльса: их тренер Джейн Ладлоу сначала с юмором подошла к тому, что опоздал переводчик.

— Я русского не знаю, к сожалению! — задорно рассмеялась она.

А потом на провокационный вопрос о неназначенном пенальти сказала: «Я доверяю судьям!».

— Вы смотрели матч мужской Лиги чемпионов «Ливерпуля» против «Спартака»? — неожиданно спросили журналисты.

— Если честно, я не смотрю мужской футбол! Концентрируюсь на нашей команде, — прямо и с улыбкой ответила Ладлоу.

Зато форвард сборной Уэльса и «Ливерпуля» Наташа Хардинг рассказала о хороших отношениях с командой Юргена Клоппа.

— Вы играете в «Ливерпуле». Часто пересекаетесь с мужской командой?
— Весьма часто. Когда приезжаем в Академию, видим, как игроки тренируются. Они приятные ребята и поддерживают нас.

— Ваша радость после финального свистка была такой, словно чемпионат мира выиграли.
— Мы сюда приезжали за одним очком, знали, что будет тяжело. Сборная России — очень хорошая команда, в рейтинге она стоит выше нас. Так что одно набранное очко значит для нас многое, это говорит о том, как мы растем. Если еще возьмем очки дома — будет прекрасно.

 За что Усманов платит спортсменкам по 1 млн евро? Сколько получают олимпийцы и от кого
"Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА
РФС подтвердил, что матч Россия — Испания пройдет в Петербурге
Шлеменко заявил, что у него «украли победу» в бою с Мусаси
Голкипер «Динамо» стал самым ценным игроком 14-го тура РФПЛ
Сборная Бразилии определилась с местом базирования на ЧМ-2018
Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь