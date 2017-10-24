Баттл: главный тренер сборной России против главной звезды

Сборная России не смогла дома обыграть Уэльс, после матча главный тренер россиянок Елена Фомина не стала искать мягких слов в адрес главной звезды нашей команды — Надежды Карповой из «Валенсии».

— К сожалению, лидер нашей сборной, Надежда Карпова не проявила себя никак, хотя имела преимущество в росте. От нее не увидели ярких действий в атаке.

— С чем связываете ее плохую игру?

— Мне сложно проводить параллель с переездом в «Валенсию» или говорить, что на сегодня она не готова защищать честь страны и играть за сборную… Возможно, она думает о себе, результатах в клубе. Может быть, связано не с этим. Но на нее была надежда, большая часть игры шла через нее. Но она не справилась с таким шумом вокруг себя.

Надежда Карпова в смешанной зоне моментально ответила на критику и посетовала на неверную тактику. Кажется, в сборной может возникнуть конфликт.

— 90 минут вы контролировали ход игры. Что не получилось?

— У нас была установка делать больше подач с фланга. Поэтому и не смогли забить — мало было точных передач. Нужно было все-таки вскрывать их пасом через центр. Немного прогадали с тактикой. Тем более, 10 человек у них сидят внизу и хорошо играют головой — очень тяжело их вскрыть, ведь Уэльс играет в английский футбол.

— Главный тренер на пресс-конференции сказал, что ожидал от вас большего.

— Лично от меня? Честно говоря, не знаю, как это прокомментировать. Я пыталась открываться в недодачу — она говорила, что не надо так делать. Если я пыталась искать мяч — она говорила, что надо только за спину сопернице уходить. Если я смещалась на фланг — она снова говорила, что так делать не надо. В общем, только верховые передачи должна была замыкать. А как ее замкну, если их нет? Первый игрок не перебивается. Будем работать, нам есть к чему стремиться.

— Непросто было перестроиться на такие погодные условия после солнечной Испании? — в Петербурге 24 октября при температуре «+1» шел дождь и снег.

— Ничего сложного. Сложнее было перестроиться на другой футбол, потому что в Испании мы стараемся больше играть в пас. Игра идет быстро и в одно касание, а сейчас пришлось бегать без мяча и просто смотреть на него, пока он туда-сюда из фланга во фланг мечется, — посокрушалась Карпова.

«Честно говоря, не смотрю мужской футбол».

Совсем другое настроение было у сборной Уэльса: их тренер Джейн Ладлоу сначала с юмором подошла к тому, что опоздал переводчик.

— Я русского не знаю, к сожалению! — задорно рассмеялась она.

А потом на провокационный вопрос о неназначенном пенальти сказала: «Я доверяю судьям!».

— Вы смотрели матч мужской Лиги чемпионов «Ливерпуля» против «Спартака»? — неожиданно спросили журналисты.

— Если честно, я не смотрю мужской футбол! Концентрируюсь на нашей команде, — прямо и с улыбкой ответила Ладлоу.

Зато форвард сборной Уэльса и «Ливерпуля» Наташа Хардинг рассказала о хороших отношениях с командой Юргена Клоппа.

— Вы играете в «Ливерпуле». Часто пересекаетесь с мужской командой?

— Весьма часто. Когда приезжаем в Академию, видим, как игроки тренируются. Они приятные ребята и поддерживают нас.